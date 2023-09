Câte operații estetice are Carmen Grebenișan, de fapt. Finalista Survivor 2023 a spus adevărul în premieră

Cu toatele vrem să arătăm cât mai bine, astfel că apelăm la tot felul de trucuri artificiale, așa cum a făcut și Carmen Grebenișan. Finalista Survivor 2023 a rescunsocut câte operații estetice are.

Carmen Grebenișan, finalista Survivor 2023, este destul de sinceră cu fanii și nu ezită să dezvăluie detalii din viața sa personală și profesională. Întrebată cate intervenții are, vedeta a publicat un videoclip pe Tik Tok în care a enumerat fiecare intervenție estetică făcută și scopul acestora.

Aceasta a început prin a vorbi despre prima sa intervenție, o operație de mărire a sânilor, pe care a făcut-o la vârsta de 21 de ani. Astfel, că a făcut un clip ep TikTok în care le-mărturisit fanilro săi tot adevărul.

”Sunt destul de transparentă cu situațiile astea, nu prea am vreo problemă în a le expune. Niciodată n-am avut, mi se pare că trebuie să fie asumat în momentul în care te apuci să-ți modifici corpul, măcar să fii împăcat cu tine la final, daca nu înainte. Am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani, ceva de genul ăsta. Am 280 de mililitri implant mamar formă anatomică. Prima intervenție pe care am avut-o la față a fost injectarea buzelor, pe care le-am dizolvat de câteva ori, pentru că nu mi-a plăcut forma și acum îmi place foarte mult, deci am acid hialuronic în buze.”, a spus aceasta fanilor săi din mediul online.