Culisele bătăilor și scandalurilor de la Puterea dragostei. Ramona, Roxana și Andreea, tensiuni maxime

Scandal monstru în casa Puterea Dragostei! Totul s-a petrecut în urmă cu câteva nopți în hotelul unde sunt cazate fetele. Spiritele s-au încins după ce la cearta a două dintre ele au participat alte colege. Imaginile au fost făcute publice de unul din băieți. Care a fost mărul discordiei și ce au spus fanii după ce au aflat totul?

Deși mulți au văzut-o pe Ramona ca fiind una dintre cele mai liniștite concurente de la Puterea Dragostei, se pare că-i place și ei scandalul. Aceasta a intervenit de urgență în bătaia dintre Andreea Pirui și Roxana. Filmarea a fost făcută de Andreea Oprică, ulterior făcută publică de Turcu, actualul iubit al Roxanei. Acesta a postat pe pagina sa de Instagram dovada că fetele din show nu sunt deloc ce par a fi.

Din păcate, fanii au criticat-o extrem de tare pe Ramona, spunând că ea a fost cea care a întărâtat-o pe Roxana care în cele din urmă i-a cerut socoteală lui Pirui. Aceasta, supărată de acuzațiile care i s-au adus, a ținut să precizeze exact cum au stat lucrurile și de ce s-a ajuns la o asemenea ceartă.

”Scriu acest mesaj ca să lămuresc pe toată lumea. Îmi doresc să nu mă mai judecați, băiețelul meu este crescut foarte bine de părinții mei, cât timp am fost acasă eu mă ocupam de el, eu stăteam cu el acasă, eu îl duceam și îl luam de la școală, părinții mei lucrând. Nu am venit la această emisiune să fiu mahalagioaică, să mă cert și să intru în conflicte. Eu nu am nimic cu nimeni, nu m-am certat cu nicio fată din această emisiune. În incidentul de aseară nu am fost implicată direct, am mers doar ca să atenuez situația și să nu se ajungă la ceva mai rău. Respect staff-ul și nu aș fi vrut să fie deranjați de acest lucru în toiul nopții. Sper că m-am făcut înțeleasă”

Ramona