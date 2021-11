Cu Simona Halep în tribune, și-a amânat retragerea. Cine e campionul care va mai juca pentru România

Cu Simona Halep în tribune, și-a amânat retragerea. Echipa de Cupa Davis a României a învins Peru cu 4-0 într-o întâlnire ce îi duce pe tricolori în play-off-ul pentru turneul final din decembrie 2022. Disputată fără spectatori, partida a beneficiat, totuși de prezența câtorva invitați de marcă. Printre aceștia s-a numărat și Simona Halep care a dorit să fie prezentă la ceea ce trebuia să fie ultimul meci din carieră al lui Horia Tecău, marele campion la dublu.

Cu Simona Halep în tribune, și-a amânat retragerea. Cluj-Napoica a fost gazda partidei România – Peru, din cadrul Cupei Davis. Reprezentativa țării noastre s-a impus cu 4-0. Punctul decisiv, al treilea, a fost adus de perechea Horia Tecău-Marius Copil în meciul de dublu.

Ar fi trebuit să fie meciul de retragere al marelui campion Horia Tecău. La 36 de ani, marele campion la dublu a adunat 38 de trofee în toată cariera sa, dintre care 3 de Grand Slam, dar și un triumf la Turneul Campionilor, tot la dublu, în 2015. În plus, alături de Florin Mergea, a devenit vicecampion olimpic, în 2016, la Olimpiada din Rio de Janeiro.

După revenirea de la Turneul Campionilor din acest an, desfășurat la Torino, Horia Tecău și-a anunțat retragerea din tenis. Întâlnirea din cadrul Cupei Davis, din acest week-end, urma să fie ultima pentru el. De altfel, Tecău și-a anunțat decizia și printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook.

Cu Simona Halep pe post de suporter, Horia Tecău a învins, alături de Marius Copil, în partida de dublu contra peruanilor. La finalul partidei, el a primit un tort din partea coechipierilor lui şi oficialilor federaţiei.

Horia Tecău i-a surprins pe cei prezenți prin discursul de la sfârșitul meciului de dublu. El a sugerat că e posibil continuarea carierei pentru cel puțin încă un joc al echipei de Cupa Davis.

Simt că am crescut într-o familie de la care am învăţat şi care m-a crescut de la 17 ani, când am venit prima dată la echipa de Cupa Davis. Mereu am încercat să ajung titular, să ajung să aduc puncte României, dar mai mult decât atât să reprezint România la cel mai înalt standard de efort, atitudine, profesionalism.

Şi, pot spune după o carieră lungă, că sunt împlinit de acest lucru. Vă mulţumesc încă o dată, mă opresc aici, pentru a nu deveni prea emoţionant şi în această campanie pe care o desfăşurăm acum cu echipa de Cupa Davis mergem înainte şi se pare că va mai fi un meci”, a declarat Tecău, pe teren, după partida de dublu din întâlnirea România – Peru din Cupa Davis.