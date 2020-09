Cu el se iubește Iuliana Luciu? Ruby a dat-o de gol după ce s-a dus la el acasă: ”Să-ți trăiască bărbatul”

Ruby a dat-o de gol! El să fie norocosul iubit al Iulianei Luciu? Iată cum a reacţionat fosta vedetă de la “Asia Express” când şi-a dat seama că este filmată!

În vârstă de 33 de ani, Iuliana Luciu este una dintre cele mai frumoase prezenţe din showbiz-ul românesc. Asta aduce cu sine şi mulţi admiratori, însă vedeta nu se lasă uşor, aceasta recunoscând în repetate rânduri că este o persoană pretenţioasă când vine vorba despre partener.

De curând, Ruby a făcut un story în care apărea la uşa cunoscutului hairstylist Marian Capet, chiar de ziua lui. Cea care a deschis a fost, SURPRIZĂ!, Iuliana Luciu.

Marian şi Iuliana s-au îmbrăţişat şi s-au sărutat, semn că între cei doi ar putea fi ceva.

Dacă sora sa umplea paginile revistelor de monden în urmă cu ani de zile, Iuliana este cât se poate de discretă în ceea ce priveşte viaţa personală.

“Eu despre relaţiile mele n-am vorbit şi nici n-o să vorbesc vreodată. Viaţa personală e viaţă personală, rămâne pentru mine şi nu interesează pe nimeni. Ah, la un moment dat, dacă sunt cu cineva şi voi fi văzută cu acea persoană, n-o să mă ascund. N-o să-i pun cagula pe cap, ca să nu-l vadă nimeni. O să-mi asum relaţia, dar n-o să vorbesc despre asta”, a mai spus vedeta.