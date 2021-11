Cu cine s-ar iubi Jador acum. Tânara are doar 19 ani

Jador ar avea o nouă iubită! Cunoscutul cântăreț se pare că iubește din nou. Ce detalii se cunosc despre tânăra de doar 19 ani care i-a intrat în grații și l-ar fi făcut băiat de casă?

Internauții sunt atenți la fiecare pas pe care îl face Jador, iar astfel tot ei au înțeles cine este tânăra care a reușit să-l ‘îmblânzească’ pe celebrul artist. Cântărețul este cunoscut ca fiind un adevărat Don Juan.

Acesta iubește femeile frumoase și îi scapă ochii după multe dintre domnișoarele cunoscute, dar cu toate astea susține că dorește o femeie alături de care să-și formeze o familie. Fanii solistului și-au dat de curând seama că visul lui s-ar putea să devină realitate mai devreme decât s-ar aștepta oricine pentru că el se bucură de o nouă relație.

Vedeta a apărut alături de o brunetă în story-urile postate pe Instagram, conform cancan.ro. Despre tânără se știe că are doar 19 ani și că se numește Iasmina. După părerea urmăritorilor, tânăra ar semăna foarte bine cu Ella, fosta iubită a solistului pe care a întâlnit-o pe platourile emisiunii ‘Puterea Dragostei’.

Cum prima iubire nu se uită niciodată, Jador va rămâne pentru totdeauna în suflet cu Georgiana, tânăra care l-a iubit înainte ca el să fie cunoscut. Artistul nu a putut s-o uite ani de zile pe femeie pe care a iubit-o în timpul facultății și care i-a pus inima pe jar. Din păcate, gelozia și neînțelegerile i-au adus pe drumuri separate.

La scurt timp după ce acesta s-a întors din Republica Dominicană au încercat să reia legătura și să pună bazele unei relații, dar nu a durat mult până la o altă despărțire. De această dată nu ar mai fi fost cale de împăcare ca până acum.

”Gelozia ei nu ne lasă să fim împreună. Când apari la televizor, fetele sar pe tine, pe ele le interesează că apar la televizor, nici dacă am bani sau dacă sunt băiat bun sau nu. Există și femei care iubesc bărbatul pentru caracter, nu toate se uită doar după bani.

Eu am încercat să fiu foarte cuminte. Îmi scriu multe fete pe Instagram, dar nu am răspuns nimănui. Am încercat să am ceva serios cu ea, dar e geloasă. Era geloasă și înainte, dar nu chiar așa”, a mărturisit Jador.