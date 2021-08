Cu cine s-a fotografiat Monica Gabor în America. Fanilor nu le-a venit să creadă. Oare zvonul e adevărat?

Monica Gabor a luat pe toată lumea prin surprindere când și-a șters toate fotografiile de pe Instagram cu iubitul ei și cu fiul acestuia. S-a zvonit că s-au despărțit și informația a fost confirmată de Paul Mantea, cel care a ajutat-o pe Monica să se mute în SUA.

De când Monica Gabor s-a întors în America, după ce fusese în vacanță cu fiica ei și apoi au fost în Dubai la Ramona, vedeta a fost dată de gol că s-a împăcat cu Mr Pink chiar de către sora ei.

Când se credea că Monica Gabor s-a despărțit definitiv de cel cu care își întemeiase o familie în Statele Unite ale Americii, iată că apar noi informații potrivit cărora cei doi s-ar fi împăcat.

Vestea că ei se despărțiseră a fost confirmată de către Paul Mantea, cel care a ajutat-o pe Monica atunci când s-a mutat în America. Totul a pornit după ce vedeta și fiica ei au fost în vacanță în Grecia, apoi au plecat în Dubai.

Ramona Gabor a fost întrebată de către fani dacă Monica se află în continuare în Dubai. A răspuns că nu și și-e etichetat sora în postare, mărturisindu-i că îi este dor de ea. Acesta poate fi un semn că vedeta s-a întors în America, la Mr. Pink.

De altfel, Monica a confirmat că s-a întors în SUA și cel mai probabil s-a împăcat cu iubitul ei. Vedeta s-a fotografiat alături de Antony, fiul lui Mr. Pink și a postat totul pe Instagram, unde a declarat că este foarte bucuroasă să îl revadă.

Monica și-a refăcut viața alături de miliardarul chinez Mr. Pink. Bărbatul are un fiu, iar vedeta noastră a adus-o pe fiica ei în America. Cei patru trăiau în vila lor dintr-o zonă extrem de scumpă din Beverly Hills, unde locuiesc de altfel mai multe vedete celebre la Hollywood.

Și Irinel Columbeanu a comentat subiectul despărțirii fostei sale soții de miliardarul chinez. El a spus că are o relație bună cu iubitul Monicăi.

„Da, e adevărat. Recent am aflat și eu, soția mea știe mai multe amănunte. Știu că a plecat din America, e posibil să nu se mai întoarcă, dar nu vreau să fac speculații”, a spus Irinel.

El a spus la începutul lunii că a vorbit cu fiica lui și că, din păcate, nu se vor vedea în această vară din cauza pandemiei de covid-19. Afaceristul român a declarat că nu a vorbit cu fosta lui soție de când a auzit despre vestea despărțirii dintre ea și Mr. Pink.

„Nu am vorbit cu Monica după ce am aflat acest lucru. Am vorbit cu Irina, fiica mea. Este bine fata, continuă să scrie la carte, asta mi-a spus. Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent, important este că e bine și atât.

Nu cred că vine în România vara aceasta, nici nu are cum să vină, nu vedeți și voi la televizor ce se întâmplă. Nu am mai vorbit deloc cu Monica după ce s-a aflat vestea. M-am gândit mult la chestia asta, mă frământă situația în sine!

Nu am încă un program stabilit pentru vara aceasta cu fetița. Eu nu cred că este nevoie să o ajute cineva pe Monica în această situație, ea o să se descurce singură din câte o cunosc. Nu este vorba de ambiție de fier în această situație, Monica este o femeie foarte temperamentală’, a spus Irinel Columbeanu, potrivit impact.ro.