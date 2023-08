Alimentul pe care Anca Țurcașiu nu îl mai consumă de peste 30 de ani. De asta arată aşa bine, imaginile vorbesc de la sine

Anca Țurcașiu se poate lăuda cu multe reușite. Pe lângă acestea, actrița se poate mândri și cu un corp de invidiat. Aspectul nu-i trădează vârsta de 52 de ani. De-a lungul timpului, foarte multe persoane s-au întrebat care este secretul actriței. Potrivit acesteia, se pare că la baza unui astfel de corp stă și o dietă echilibarată. A încercat să-și pună sănătatea pe primul loc și a eliminat din dieta ei alimentele care nu-i făceau bine.

Foarte multe persoane s-au întrebat de-a lungul timpului care este secretul vedetei. În cadrul emisiunii ”Vorbește lumea” de la Pro TV, actrița a declarat că are grijă la alimentație. Mai mult, de mai bine de 31 de ani, vedeta a renunțat la consumul de carne.

Vedeta se pare că nu a tăiat doar carnea de pe listă ci și lactatele. Anca Țurcașiu a fost nevoită să ia această decizie după ce s-ar fi confruntat cu o inflamație articulară cauzată de excesul de lactate.

Nu numai alimentația stă la baza unui corp de invidiat ci și sportul. Anca Țurcașiu a declarat că încearcă să aibă o viață cât mai activă. Mai mult, se pare că aceasta are grijă și la orele de somn.

„Nu am fost o carnivoră niciodată. Nu dau sfaturi. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Nu am făcut un caz din asta și nu am dat niciodată sfaturi. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența.

Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să fac sport și să dorm. A fost însă foarte greu să renunț la lactate. Părerile sunt împărțite oricum. La lactate am renunțat pentru că am avut o inflamație articulară, de care am scăpat după ce am renunțat la lactate. Întotdeauna merg către specialiști. De frici trebuie să ne eliberăm.”, a povestit actrița în cadrul emisiunii menționate.