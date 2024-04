Cu cine petrece Cristina Cioran Crăciunul? Are sau nu iubit? “Departe de lume” EXCLUSIV VIDEO

Cristina Cioran va petrece Crăciunul în familie, la Constanța, unde locuiește mama ei. Actrița va fi răsfățată cu mâncăruri tradiționale de către doamna Cioran, care și-a asumat toate pregătirile legate de meniul pentru zilele de sărbătoare. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Cristina ne-a dezvăluit cum reușește să nu ia kilograme în plus în ciuda delicateselor de pe masă, dar și rezoluțiile pentru 2024.

Cristina Cioran: “Eu voi aduce desertul”

Cristina Cioran nu l-a menționat pe Alex Dobrescu, tatăl fiicei sale în planurile legate de Crăciun. Cei doi s-au despărțit anul trecut fix înainte de sărbători, iar în primul an de naștere nu au petrecut împreună, deoarece micuța a avut Covid cele două ajungând la spital.

Rămâne de văzut dacă anul acesta Alex Dobrescu își va face sau nu apariția la Constanța să-și vadă fiica. În ceea ce privește viața personală, actrița a preferat să nu elucideze misterul dacă are sau nu iubit.

Cum va arăta masa de Crăciun? Aștepți invitați la masa sau vei fi musafir?

De Crăciun merg la mama. Mama se pregătește ca în fiecare an cu de toate. Are un talent deosebit în bucătărie, pentru că de la ea am această pasiune, ea a fost inspirația mea. Așadar ea va face de toate: friptură, sarmale, ciorbă, de toate pentru adulți, pentru copii.

Eu voi aduce desertul. Și pentru anul acesta am decis să aduc un desert fără zahăr adăugat, adică ceva mai ușor: ciocolată de casă!

Cristina Cioran: “De sărbători și în perioada de iarnă slăbesc, pentru că încerc să mănânc cât mai puțin”

Ce slăbiciuni culinare ai dintre preparatele tradiționale?

Îmi place foarte mult porcul și în viață și pe masă. Ca atare îmi place foarte mult friptura tradițională de porc, pulpa de porc la cuptor sau pieptul de porc bine rumenit să se topească grăsimile alea, să fie crunchy și ciolanul de porc cu varză călită. Sunt preferatele mele preferate, bineînțeles și sarmalele de porc.

În condițiile astea, începutul anului te va prinde cu câteva kilograme în plus?

Nu, pentru că voi fi foarte atentă cum voi mânca, iar eu, de obicei, de sărbători și în perioada de iarnă slăbesc pentru că încerc să mănânc cât mai puțin. Consum ce am acumulat până atunci.

Cristina Cioran: “Viața personală o țin departe de lume”

Revelionul unde îl petreci?

La o petrecere cu siguranță.

Pui și o dorință pentru noul an să vină cu un iubit sau deja a apărut cineva în viața ta?

Am dorință la nivel profesional. Îmi doresc foarte tare un proiect frumos, care, probabil, se va și întâmpla.

Va fi pe micul ecran?

Da. Asta e dorința mea principală. Viața personală o țin departe de lume, e doar pentru mine.

