Decizia care i-a schimbat viața Cristinei Cioran: „Când am văzut că o iau razna cu greutatea, am zis să învăț asta” EXCLUSIV VIDEO

Cristina Cioran s-a reinventat și și-a transformat pasiunea pentru arta culinară într-un business, respectiv un canal de youtube. Vedeta susține că a reinterpretat rețetele, abordând o mâncare sănătoasă, benefică pentru siluetă.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit că zilnic petrece timp în bucătărie preparând mâncare pentru fiica ei și că, de multe ori, ajunge să se hrănească din resturile ei, pentru că nu aruncă niciodată mâncarea. Pe micul ecran, Cristina și fiica ei, Ema, pot fi văzute la Antena Stars în reality show-ul Mămici de pitici cu lipici.

Cristina Cioran, decizia care i-a schimbat viața

Cristina Cioran a dezvăluit, pentru Playtech Știri, că arta culinară a ajutat-o, de-a lungul timpului, să își cucerească amicii și să îi țină aproape.

PlaytechȘtiri: De când ești mamă, cât de rapidă ești cu ieșirile din casă? S-a scurtat timpul alocat pregătirilor.

Eu am fost mereu rapidă. Nimeni nu poate ține pasul. Eu aștept întotdeauna după alții. Întotdeauna. Dacă te întrebi ce fac cu această vază, am aflat că dacă vii la acest eveniment, poți pleca cu ceva. Unii pleacă cu o amintire, eu am decis să plec cu o vază. (râde)

Cristina Cioran: “Dacă mă duc într-o vizită și gătim ceva, eu am ustensilele la pachet”

PlaytechȘtiri: Ce nu-ți lipsește din bucătărie?

Nu-mi lipsesc plitele electrice, racordarea la gaz pentru aragaz și ustensilele preferate pe care le car după mine oriunde mă duc. Dacă mă duc într-o vizită și gătim ceva, eu am ustensilele la pachet.

PlaytechȘtiri: Cum a început pasiunea ta pentru gătit?

Nu știu, în copilărie, mi-a plăcut dintotdeauna. Pentru că îmi place să mănânc, îmi place să și gătesc. Când am văzut că o iau razna cu greutatea, am zis să învăț să gătesc sănătos, așadar acum gătesc pentru canalul meu de youtube mâncare din toate zonele lumii, cumva ușor reinterpretată și cumva și slim. Așa mâncare cu de toate poate să facă oricine, mâncare fină și bună și slim nu poate să facă oricine. Așadar urmăriți-mă!

Cristina Cioran: “Nu arunc mâncarea, am acest principiu”

PlaytechȘtiri: Cum reacționezi când îi gătești fetiței tale și nu îi place? Își pierzi răbdarea?

Nu îmi pierd răbdarea, nu o să moară de foame. Orice mama de copil mic știe că se hrănește din resturi. Așadar, în ultima perioadă, mă hrănesc din resturi. Eu adun masa, pentru că nu arunc mâncarea, am acest principiu, le reutilizez (n.r. mâncând) sau fac o altă salată. Nu mă deranjează dacă nu mănâncă, asta e, nu o să moară de foame.

PlaytechȘtiri: Cât de des gătești pentru Ema?

În fiecare zi gătesc pentru ea. Mi-a plăcut dintotdeauna să gătesc și cumva așa îmi cuceresc prietenii și îi țin aproape, pentru că știu că dragostea trece prin stomac. Îmi țin prietenii și prietenele foarte aproape gătindu-le. Sunt bucătăreasa lor.

PlaytechȘtiri: Pe plan profesional ce mai pregătești?

Am suficient timp cât să mai fac și alte lucruri. Ne vedem la Mămici de pitici cu lipici pe Antena Stars săptămânal și mai am un proiect foarte frumos, tot pentru online, dar despre care nu e momentul acum să vorbesc, pentru că încă sunt în cadrul semnării. Pregătesc ceva pentru TV, dar vedem.

PlaytechȘtiri: Fetița s-a obișnuit cu camerele de filmat?

Nu are nicio problemă, e foarte veselă, s-a mirat așa un pic când a văzut că se ține cineva după noi, după care nu i-a mai păsat. E foarte relaxată. Am așa un copil vesel, mai puțin când se aruncă pe jos.