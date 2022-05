Cu cine joacă Sorana Cîrstea în turul 2 la Roland Garros. Câți bani și-a asigurat românca

Cu cine joacă Sorana Cîrstea în turul 2 la Roland Garros. Jucătoarea din Târgoviște a fost prima româncă ce a evoluat pe zgura pariziană la turneul de Grand Slam. Ea a învins-o în prima manșă pe pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA). Sportiva noastră s-a impus în două seturi, scor 6-3, 6-3. Sorana Cîrstea va avea parte de o adversară mult mai dificilă în turul secund, dar și de o recompensă financiară pe măsură.

Cu cine joacă Sorana Cîrstea în turul 2 la Roland Garros. Iubita lui Ion Ion Țiriac a debutat cu o victorie în turneul de Grand Slam ce are are loc la Paris. Ea a învins-o în prima manșă pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA), scor 6-3, 6-3, la capătul unui meci ce a durat puțin peste o oră.

Sorana Cîrstea a trecut cu bine peste momentul din setul 2, când a fost condusă cu 0-3. Românca s-a impus apoi în 6 ghemuri la rând, adjudecându-și victoria.

„În afară de 3 gheme în setul doi, cred că am fost destul de disciplinată. Mi-am făcut planul destul de clar. Am fost fericită în special cu statistica venirilor în față: din 24 cred că am avut 20 de puncte câștigătoare. Îmi doresc să vin mai mult în față și asta îmi dă un plus de încredere. Eu cred că serviciul a fost o armă destul de bună”, a spus Sorana Cîrstea după meci, conform ProSport.