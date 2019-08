Cu cine joacă Simona Halep în turul 3 la Cincinnati. Va avea un meci extrem de dificil

Simona Halep s-a impus cu scorul de 3-6, 7-5, 6-4 în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova și s-a calificat în turul 3 al turneului de la Cincinnati. Numărul 4 mondial va juca următorul meci împotriva învingătoarei dintre Madison Keys (locul 18 WTA) și Daria Kasatkina (locul 41 WTA). Data și ora de disputare a partidei vor fi stabilite ulterior.

Simona Halep vs. Madison Keys / Daria Kasatkina, în turul 3 la Cincinnati

Sportiva din Constanța s-a impus în 3 seturi în fața Ekaterinei Alexandrova, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 4 minute. Rusoacia a dominat primul set, pe care l-a adjudecat cu 6-3. Simona a avut probleme și în setul 2, dar a reușit să se impună cu 7-5, pentru ca în setul decisiv să revină după ce a fost condusă și să încheie cu 6-4.

„A fost un meci forte greu. A lovit mingea forte tare. Nu am renunțat și chiar am vrut să alerg după fiecare minge și mă bucur. Mental, a fost dificil după accidentarea de la turneul trecut. Nu am avut dureri și asta m-a bucurat, dar nu mi-a fost ușor să îmi găsesc ritmul. În setul 2, am simțit că pot fi agresivă și că pot veni peste ea. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și sper să ne vedem până la sfârșit”, a declarat Simona după meciul cu Alexandrova.

Simona Halep va întâlni în turul 3 la Cincinnati învingătoarea dintre Madison Keys și Daria Kasatkina. Meciul dintre cele două sportive este programat miercuri, de la ora 23:00. Se anunță o partidă dificilă pentru Halep, care vine după accidentarea suferită în sferturile de finală ale turneului de la Rogers Cup.

Daria Kasatkina a câștigat 2 turnee WTA în întreaga carieră și a strâns din tenis 5.561.000 de dolari, în timp ce Madison Keys are 4 titluri în palmares și a câștigat din sportul alb 11.099.000 de dolari. Învingătoarea dintre cele două sportive va juca în turul 3 cu Simona Halep, data și ora de disputare a partidei urmând să fie anunțate ulterior.