Cu cine are contract „perla lui Gheorghe Hagi”. „Farul o să primească pentru Adrian Mazilu o sumă consistentă” – EXCLUSIV

Adrian Mazilu este „arma secretă” a lui Gheorghe Hagi în lupta pentru campionat. Atacantul de 17 ani a marcat un gol senzațional în meciul cu Sepsi și a ajuns la trei goluri în acest campionat. Puștiul de la Farul are contract cu firma cu care colaborează Giovanni Becali și impresarul este convins că fotbalistul va ajunge curând în atenția marilor cluburi europene. Iar suma de transfer va fi una una grozavă.

Adrian Mazilu, „perla” lui Gheorghe Hagi. Giovanni Becali are contract de reprezentare cu jucătorul

Adrian Mazilu are doar 17 ani, dar a fost titular în patru din ultimele șase partide. Atacantul descoperit de Gheorghe Hagi a marcat un gol senzațional în meciul cu Sepsi și are șanse mari să devină un jucător foarte important pentru Farul în lupta pentru titlu. A jucat opt partide în SuperLiga României și are deja trei goluri.

„Mazilu, Borza și Grameni au contract cu firma cu care colaborez și mă bucur pentru că sunt foarte talentați. Mazilu este un băiat extraordinar și foarte isteț, cred că s-a văzut cât de frumos vorbește la televizor, când i se iau interviuri. Este un copil foarte bun și foarte cuminte, care trebuie să muncească mult și să crească. Sper că după ce va crește, Gică Hagi să primească pentru el o sumă consistentă, în vară sau la anul. Când va crește! Este un jucător care are mult talent și poate o să aibă șansa să ajungă la naționala U20, poate chiar la U21”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Adrian Mazilu a jucat primul meci la Farul în Cupa României în duelul cu Rapid. A marcat un gol chiar la debut. În total are patru reușite în toate competițiile oficiale. Giovanni Becali este convins că Farul are în atac un jucător care se va vinde pe bani mulți.

„Gică Hagi are tot meritul. El l-a descoperit, el îl crește. Hagi are oamenii lui care caută prin toată țara și îi aduc talente. El îi crește, îi antrenează ca lumea! Valoarea lui va fi stabilită de fotbalul pe care îl va juca. Hagi îl antrenează, el poate să spună cu adevărat care este potențialul lui. La mine trebuie să ajungeți doar când jucătorul va ajunge pe buzele unor cluburi importante. Deocamdată nu m-a sunat niciun club, dar sper ca din vară să sune. Până atunci nu discutăm de nimic, nici măcar de zvonuri”, a mai spus Becali.

Adrian Mazilu a început fotbalul la academia condusă de Gheorghe Hagi. Avea șase ani și jumătate când tatăl lui l-a adus la stadion.