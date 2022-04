Cu cine ar fi semănat Simona Halep, dacă era bărbat. Fostul lider mondial se pregătește pentru revenirea în competițiile oficiale, după accidentarea suferită înainte de turneul de la Miami. Acest lucru se va întâmpla odată cu competiția din Madrid, ce începe pe 28 aprilie. Românca este antrenată acum de francezul Patrick Mouratoglou. Până atunci, Simona Halep și alte jucătoare din circuitul mondial au fost subiectul unui exercițiu inedit de imaginație.

Cu cine ar fi semănat Simona Halep, dacă era bărbat. Un fan al tenisului a făcut un inedit exercițiu de imaginație. Folosind un program special, el a creat imagini modificate cu Simona Halep și alte jucătoare de top pentru a ilustra modul în care ar fi arătat dacă ar fi fost bărbați. Rezultatul a fost postat pe o rețea socială.

Despre Simona Halep, Ccontul de Instagram WTA Romania a avut o remarcă interesantă în acest sens, sugerând o asemănare a jucătoarei noastre cu fostul ei antrenor: ”Pare o nebunie, dar parcă Simona Halep are ceva din Darren Cahill”.

În aceeași selecție de imagini se pot observa și alte ”transformări” hazlii ale unor jucătoare de top, aflate sau nu în activitate, printre care Serena Williams, Emma Răducanu, Naomi Osaka, Eugenie Bouchard sau Steffi Graf.

Simona Halep se pregătește alături de noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, la Academia patronată de acesta, în Franța.

„Am vrut să lucrez cu Patrick Mouratoglou pentru că vreau să revin în top și simt că este cea mai potrivită persoană pentru a reuși asta. Am avut noroc că era disponibil. Vreau să revin în top, visez la un nou trofeu de Grand Slam. Pentru asta lucrez în fiecare zi.

Patrick a făcut-o pe Serena mai bună, iar asta l-a pus în topul antrenorilor. Nu-l știam înainte de acest an. Nu am vorbit niciodată și nu știam cum e. Dar am văzut că are o personalitate puternică. M-am gândit că ne-am potrivit și de aceea sunt aici”, a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.