Se știe că odată cu deschiderea granițelor României, afacerile interlopilor au crescut, iar fenomenul traficului de ființe umane nu mai este de mult un subiect ascuns nimăui.

Cu ce sumă se vând minorele în Italia. Un proxenet român rupe tăcerea

În Italia, zeci de mii de femei ajung să fie exploatate, iar jumătate din prostituatele de pe străzile italiene sunt din România. Din dezvăluirile șocante ale unui proxenet român, am aflat prețurile pentru care sunt supuse femeile la perversiuni. Tariful este de 100 de euro pentru o fetiță. Minorii costă mai mult:

”– Deci minorii costă mai mult?

– Bineînțeles. În Italia, prostituatele sunt între 70.000-120.000.

– Un oraș întreg practic.

– 55% dintre ele sunt românce. Și dintre acestea, 37% minore.

– 37%?! Vorbim de mii.

– Între 14.000 și 25.000.”

Fetele sunt adesea exploatate, dar și bătute. Sunt învățate cum trebuie să stea, ce să facă, cum să-și țină picioarele. Lucrează zi și noapte, fac chiaar și 1000 de euro pe zi. Dacă încearcă să scape, sunt prinse, legate și iar bătute. Bătăi crunte, pe care să le țină minte și pentru data viitoare când încearcă să mai scape. Bătăi care lasă de obicei cicatrici. Viața lor devine un infern.

Ororile la care sunt supuse fetele traficate în Italia

Reamintim că și despre Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu s-a spus deseori că fetele nu ar fi moarte, ci că ar fi traficate, tot în Italia. O tânără care practică prostituția în Italia susținea chiar că Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu ar fi sechestrate și duse noaptea pe străzi pentru a face bani.

„După părerea mea, nu cred că sunt moarte fetele. Cred că sunt închise în casă și le aduce clienți să facă bani cu ele. Sechestrate la domiciliu. Ce am auzit printre fete, așa, noaptea, ar fi duse în partea de sud a Italiei”, a declarat tânăra, în noiembrie 2019. Tânăra este tot din Caracal și a ajuns să se prostitueze în Italia de la vârsta de 17 ani, după ce bărbatul de care s-a îndrăgostit a trecut-o granița ilegal și a obligat-o să își vândă corpul pentru bani.

Mai mult decât atât, legat de proxenetism și trafic de persoane, recent, a apărut și informația potrivit căreia un primar din comuna Mogoșești Siret, pe nume Damian Butnariu, a plătit 100 de lei unui proxenet ca să abuzeze o minoră răpită de la școală chiar în Primărie. Victima primarului care a plătit 100 de lei unor proxeneți pentru o minoră a rupt tăcerea: ”„Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Acolo făcuse ziua inaugurarea sediului, iar în noaptea aia am intrat înăuntru. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe deta­lii…”, a declarat victima pentru ziaruldeiasi.ro.