De ce a plecat Raluca Arvat de la PRO TV. Ce spune despre foștii ei colegi de la știri

A petrecut 20 de ani la pupitrul știrilor sportive de la Pro Tv, dar după această perioadă Raluca Arvat a simțit nevoia unei schimbări radicale. Vedeta a dezvăluit, recent, motivul care a determinat-0 să-și ia rămas bun, după două decenii, de la familia Pro.

Ce a determinat-o pe Raluca Arvat să renunțe la Pro Tv

Chiar și după ce a plecat de la Pro Tv, telespectatorii continuă să-i asocieze imaginea prezentatoarei Raluca Arvat cu acest post de televiziune, deși de ceva timp ea se află la TVR2, unde prezintă grupajul de știri din prime time.

Recent, vedeta a dezvăluit motivul care a împins-o să facă acest pas și să pună punct unei legături, care dura de 20 de ani, cu postul Pro Tv. Dorința ei de a a-și dedica mai mult timp familiei a fost cea care a determinat-o să își continue cariera în altă direcție.

„Voiam să am mai mult timp pentru copil şi pentru familie… Pur şi simplu, am vrut timp pentru familie şi pentru copil. În Pro TV nu aveam timp. Eu aveam un program de muncă ciudat, stăteam foarte mult la serviciu. De asta am şi făcut copilul la 39 de ani.

Când eram doar eu şi cu mine nu mă deranja. Dar de când a apărut şi Tudor, e mult prea frumos. E lucrul cel mai important în viaţă, de fapt, că serviciul e serviciu”, a declarat prezentatoarea de televiziune, potrivit okmagazine.ro.

Raluca Arvat și visul ei de a lucra în televiziune

Încă de mică, Raluca a făcut primii pași spre domeniul în care activează astăzi. Încă de atunci ea exersa rolul de prezentatoare, profesie pe care a ajuns să o aibă.

„Când eram mică, mă uitam la TVR şi spuneam starea vremii, iar mama mă înregistra pe casetofon. Deci poate de atunci aveam în minte să lucrez în televiziune.

Am vrut să mă mai fac actriţă, cosmonaut, scafandru… numai din asta mai aparte. Eram băieţoasă şi toată copilăria am avut părul scurt”, a povestit ea, conform okmagazine.ro.