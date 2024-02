Cu ce se ocupă Rebecca, fiica cea mare a Anamariei Prodan. Meseria e neaşteptată, s-a mutat în America

Rebecca Dumitrescu, în vârstă de 25 de ani, fiica cea mare a Anamariei Prodan, a fost întotdeauna o fire discretă, tânăra preferând să stea departe de lumina reflectoarelor. Ea s-a mutat la New York și are meseria pe care și-a dorit dintotdeauna.

Rebecca Dumitrescu, fiica cea mare a Anamariei Prodan, a mărturisit în repetate rânduri că nu se simte confortabil în fața camerelor tv, așa că a preferat să stea departe de micile ecrane. Puțini știu că tânăra de 25 de ani a studiat modă la Milano, iar acum a ales să se stabilească la New York.

Spre deosebire de mama și sora ei mai mică, Rebecca Dumitrescu a fost o perioadă fotomodel, iar acum și-a deschis o afacere online cu haine vintage. Se pare că afacerea îi merge ca pe roate, iar Rebecca face tot posibilul să-și arate talentele în design și modă.

„Am fost un pic model, mai mult pentru mama. Am făcut asta mai mult pentru mama, am văzut că era fericită când mă vedea, de când eram mică îmi spunea că voi fi model.

Cu cât am crescut, am învățat mai multe, am văzut cum e în lumea aia și am văzut ce se întâmplă în spatele scenei am vrut să stau departe de acea lume. Am prieteni acolo. Eu mereu am fost un pic mai diferită decât mama și Sarah. Ele nu sunt rușinoase. Eu am chestiile mele, viața mea. Sunt mai ascunsă, să îmi văd de ce îmi place mie”, a spus Rebecca Dumitrescu, pentru Wowbiz.