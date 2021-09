Cu ce se ocupă părinții Simonei Halep, de fapt. Puțini fani știu asta despre mama sportivei

Tot mapamondul a auzit de Simona Halep. Fostul lider mondial în tenis are fani în toată lumea datorită performanțelor obținute într-un sport destul de solicitant. Când vine vorba de familia sportivei, detaliile sunt puține. Iată cu ce se ocupă părinții Simonei Halep, de fapt. Tenismena noastră este foarte mândră de mama sa.

Tatăl și mama Simonei Halep au trăit la mijlocul săptămânii trecute momente speciale. Fiica lor s-a măritat cu afaceristul Toni Iuruc, lângă care se vede până la adânci bătrâneți. Ceea ce multă lume nu știe este faptul că Stere și Tania Halep au fost un exemplu pentru Simona încă din copilărie.

Stere Halep este de meserie inginer, dar mereu a fost atras de tenis. De altfel, tatăl Simonei este cel care a îndrumat-o pe fiica lui să practice acest sport încă de mică. Decizia s-a dovedit a fi una inspirată, deoarece Simona excelează în acest domeniu. Tenismena a ajuns una dintre cele mai mari campioane ale României!

Când vine vorba de performanțele Simonei Halep, tatăl sportivei este tare mândru și fericit. Tânăra de 30 de ani a fost, timp de 64 de săptămâni, lider în tenisul feminin mondial, dintre care 48 consecutive. În plus, tenismena a reușit și performanța încredibilă de a rămâne în TOP 10 WTA timp de peste șapte ani! Ca să nu mai spunem de succesele de la Roland Garros (2018) și Wimbledon (2019), care au bucurat milioane de români.

Fără doar și poate, cei mai bucuroși de cariera Simonei sunt Stere și Tania Halep. Părinții ei sunt mereu în gândurile sportivei ori de câte ori se află pe terenul de tenis. Așa se face că prima persoană căreia Simona a ținut să îi mulțumească după Wimbledon 2019 a fost mama ei.

„Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar am ştiut că nu e timp de așa ceva. Am intrat pe teren şi am dat tot ce am putut. E ceva special şi nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele, spuneau că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să câştig Wimbledon. Îi mulţumesc mamei mele!”, spunea Simona.