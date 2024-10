Cu ce se ocupă părinții lui Mario Fresh. Nu mai locuiesc în România de ani buni. Ce afaceri au avut în străinătate

Nu cu multă vreme în urmă, toată presa românească vorbea de separarea dintre Mario Fresh și fiica Andreei Esca, ulterior fiecare găsindu-și alinare în brațele altei persoane. Dar, deși a trecut acest moment, mulți au rămas cu ochii pe artist, și astfel s-a aflat cu ce se ocupă părinții lui Mario Fresh. Din primele date s-a mai aflat că aceștia nu mai locuiesc în România de ani buni, dar și ce afaceri au avut în străinătate.

Deși păreau extrem de fericiți împreună, și toți speculau deja data căsătoriei, vestea despre despărțirea celor doi a dat peste cap toate aceste speculații și supoziții.

Cei doi au decis să se despartă, după 8 ani de relație, ulterior aflându-se și când s-a produs, de fapt, ruptura, deși Mario Fresh recunoștea că au maia vut momente când au stat separat:

”Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut.

Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. Vara trecută am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit.

Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, spunea Mario Fresh.