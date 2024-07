Cu ce se ocupă noua iubită a lui Cătălin Bordea. Frumoasa Elena are o carieră de succes în Dubai

Cătălin Bordea a trecut peste relația pe care a avut-o cu Livia, fosta lui soție. Acum, actorul se află într-o relație cu Elena, o româncă frumoasă care trăiește în Dubai.

Cătălin Bordea face primele declarații după ce a fost surprins alături de noua lui iubită, Elena Ardeleanu. Cei doi au fost fotografiați de în timp ce se țineau în brațe și se sărutau.

Nu multă lume știa de relația lor, până acum. Comediantul a făcut declarații în exclusivitate pentru Cancan.ro, spunând că au început să vorbească pe Instagram. Mai întâi au legat o relație de prietenie, după care lucrurile au evoluat frumos.

Cu toate acestea, Cătălin Bordea spune că, deocamdată, încearcă să o cunoască mai bine. Elena locuiește în Dubai și este la curent cu trecutul și faptul că a fost trădat în trecut.

Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent”, a declarat Cătălin Bordea pentru sursa menționată.

În urmă cu câteva zile, Livia a postat pe rețelele de socializare o fotografie alături de Spike cu descrierea „Iert lumea pentru că te are pe tine”, semn că este gata să înfrunte toate criticile pe care le-ar primi din partea oamenilor.

Într-un interviu pentru Cancan.ro, Bordea a declarat că nu mai este afectat de gesturile fostei partenere și că se concentrează acum doar pe carieră. A subliniat că are un program foarte încărcat.

„Nu mă uit… Am mult de lucru și nu am loc de ăștia doi în gânduri. M-am întors din vacanță și am intrat direct în treabă a doua zi. Câte două filmări pe zi, repetiții, contracte noi, multă apă și mai nou diamante. (…)

Am fost în Dubai. Și m-am întors cu bijuterii cu diamante. Se pare că îmi plac, mai nou. (…) Am mâncat salată de roșii, am citit, m-am copt la soare și am înveselit cămile.

Am mers în Dubai pentru că am vrut să mă plimb cu motorul prin deșert… Și pentru că e foarte cald și îmi place tare”, a declarat comediantul.