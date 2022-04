Cu ce se ocupă Majda, după ce emisiunea sa a fost scoasă din grila TV. Ce plan are vedeta EXCLUSIV

Mulți dintre fanii vedetei s-au întrebat cu ce se mai ocupă Majda. Emisiunea sa, de la Pro2, „Femeia alege” a fost scoasă din grilă la doar câteva luni de la lansare. „Las lucrurile să se întâmple”, spune vedeta într-un interviu exclusiv pentru Impact.

Mamă a unei feițe, pe care o crește singură, după ce a divorțat de Maurice Jacques, Majda Sandra Aboulumosha, frumușica mulatră din telenovelele postului Acasă, are un CV extrem de bogat. Ea și-a făcut apariția pe micul ecran încă de la vârsta de 12 ani, când prezenta moda.

Majda a participat și la Survivor. A cochetat cu mai multe posturi tv, iar în prezent este în așeptarea unui nou proiect. Până atunci, Majda se ocupă de fetița sa care astăzi a împlint nouă ani și spune că nu ar accepta să prezinte niciodată vreo emisiune despre violență.

„Îmi e foarte dor de telenovele și pentru că tot ai adus vorba, postul Pro2 a redevenit Acasa tv , programul unde eu am debutat și de unde am o mulțime de amintiri.”

„Nu am mai cochetat de la 12 ani . Mi-am luat diplomă atunci de model, dar apoi nu am mai defilat. M-am axat mai mult pe școală și am dat la actorie. Nu m-am văzut model pe podium.”