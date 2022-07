Cu ce se ocupă Lorena Șerban, influencerița care a întrecut-o pe celebra Kylie Jenner pe Instagram

Influencerița care a întrecut-o pe celebra Kylie Jenner pe Instagram continuă să cucerească internetul. Românca de 22 de ani muncește pe brânci. Deși a reușit să strângă sute de milioane de vizualizări în doar trei săptămâni, anul trecut, tânăra preferă să rămână cu picioarele pe pământ. Conștientă de concurența acerbă de pe platformele de socializare, brașoveanca face zilnic eforturi pentru a-și atinge obiectivele. Iată cu ce se ocupă Lorena Șerban în prezent, după un an de la momentul de celebritate!

Lorena Șerban este o creatoare de conținut din Brașov, care postează zilnic poze și materiale video pe contul său de pe platforma de socializare Instagram. Deși este activă și pe alte rețele, românca dedică o mare parte din timpul său Instagramului, acolo unde a reușit să o învingă pe celebra Kylie Jenner, anul trecut.

Întreaga poveste are legătură cu un videoclip devenit viral la acea vreme. Materialul publicat de româncă a strâns sute de milioane de vizualizări în doar trei săptămâni. Lorena Șerban a reușit, astfel, să o detroneze pe celebra femeie de afaceri Kylie Jenner, care ocupa până în acel moment locul 1 pe Instagram.

„Nu m-am așteptat o clipă. Am fost surprinsă, fericită, nu credeam că este adevărat. Clipul nici nu a fost filmat pentru Instagram, în primă fază. Însă momentul în care l-am încărcat și acolo o să rămână istorie în viața mea”, ne-a declarat, anul trecut, Lorena Șerban .

Timpul a trecut și se pare că tânăra creatoare de conținut a rămas cel puțin la fel de îndrăgostită de activitatea sa profesională. Cu ajutorul unei aparat foto și a unui trepied, brașoveanca publică zilnic conținut pentru fanii săi. Este foarte pasionată de fotografie, cel puțin la fel de mult cât era și anul trecut.

Lorena Şerban a absolvit Facultatea de Nutriţie şi Dietetică la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca. În anul curent urmează să finalizeze masterul, însă nu activează în acest domeniu. Nu exclude, totuși, ca la un moment dat să încerce și ceva nou, pe lângă activitatea de pe Instagram.

„Anul acesta termin Masterul, urmând ca în februarie să îmi dau disertația. Pentru moment nu mă axez pe domeniul facultății pe care am terminat-o, însă nu exclud acest aspect. În primă fază, asta e ceea ce mi-am dorit să fac și nu am să uit niciodată cu cât entuziasm și cu câtă bucurie am pășit către băncile facultății în primul an”, a arătat Lorena Șerban.