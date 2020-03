Se pare că Delia respectă din plin regulile stării de urgență, evitând să iasă afară din casă. Dar artista nu se plictisește deloc, după cum arată și imaginile de pe Instagram. Iată ce face cântăreața.

Cu ce se ocupă Delia în aceste zile. Artista s-a filmat, iar imaginile sunt publice

Delia îmbină utilul cu plăcutul stând acasă. Artista s-a filmând antrenându-se pentru a se menține în formă, dându-le astfel o idee bună și internauților pentru a-i urma exemplul.

Delia a fost suprinsă sărin coarda, făcând astfel exerciții cardio și activându-și energia și pozitivismul. ”Homeworkout” – a scris vedeta în descrierea clipului pe care l-a postat pe contul de Instagram.

View this post on Instagram #homeworkout 😉 A post shared by Delia (@delia) on Mar 17, 2020 at 4:01am PDT

Nu ține diete

Clipul se pare că i-a inspirat pe prietenii săi virtuali, care au ținut să o felicite. Astfel că, chiar dacă trebuie să rămână în casă, artista nu uită să se îngrijească de aspectul și sănătatea sa. Se știe însă că Delia este o mare amatoare de sport în aer liber, însă de data aceasta cântăreața îmbină utilul cu plăcutul. În plus, Delia este autodidactă când vine vorba de sport și nu lucrează cu un antrenor personal, ci de una singură. Știe exact ce exerciții i se potrivesc, motiv pentru care acum are ocazia să le pună în practică acasă, unde are amenajată și o sală de sport.

În ceea ce privește dietele, Delia a mărturisit că nu sunt punctul ei forte. De altfel, a încercat o dată să țină un regim, însă nu a rezistat mai mult de trei zile. ”Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a precizat Delia, în urmă cu ceva timp.