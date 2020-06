Cu ce se ocupă, de fapt, Ramona de la Clejani, fiica nelegitimă a lui Ioniță

Ramona de la Clejani, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, a avut o viață foarte grea. Tatăl său nu a ajutat-o cu nimic, nu i-a oferit nimic, așa că tânăra a fost nevoită să se descurce cum a putut. A și cerșit în afara țării, dar acum viața ei s-a schimbat radical.

Ramona de la Clejani a scăpat de sărăcie, cu ajutorul talentului moștenit de la tatăl său

Ramona de la Clejani nu a avut parte de iubirea tatălui su. Dacă Ioniță de la Clejani și familia sa au prosperat de la an la an, Ramona, fiica nelegitimă a artistului nu a avut parte de nimic. A avut-o doar pe mama sa, care nu a putut s-o ajute deloc.

În urmă cu câţiva ani, ea a fost nevoită să plece în Marea Britanie, unde a cerșit pentru a avea ce pune pe masă. A şi mărturisit că tatăl ei ar fi ştiut tot timpul de situaţia dificilă prin care trece, dar nu a făcut nimic să o ajute.

Ioniță de la Clejani nu și-a ajutat fiica cu nimic

„Tata are jeep, eu nu am nici ce sa mănânc. Ştia că eu şi mama nu avem nimic în afară de un pat în care dormim. Deşi e la curent cu situaţia mea, mă lasă să mor de foame”, spunea Ramona cu câţiva ani în urmă.

Cu toate că nu i-a lăsat nimic material, Ramona a moștenit totuși de tatălsău talentul. A revenit în ţară s-a apucat de muzică lăutărească. Treptat, a reuşit să îşi construiască o carieră în acest domeniu, iar acum cântă la diverse evenimente şi chiar a scos câteva melodii. Acum și-a construit o casă și este foarte fericită.

Din păcate însă, Ramona de la Clejani este o mamă singură. Are trei copiii de care este foarte mândră. Primii doi sunt făcuţi cu fostul soţ, de care a divorţat, iar apoi s-a cuplat cu un manelist. Acesta era, însă, însurat şi chiar dacă a lăsat-o gravidă pe Ramona, nu a vrut să renunţe la familia sa.

„M-am despărţit de fostul soţ, cu care am fetiţele mari, şi am încercat să-mi refac viaţa. Acest băiat, când am început eu să vorbesc cu el, era în top. De atunci am tot ţinut legătura cu el, m-am ataşat de el cu timpul. Câteva luni mai târziu, a venit pe lume fetiţa, care acum are doi ani şi jumătate. A venit fetiţa asta mică. O cresc mai mult eu, el nu are treabă”, a povestit Ramona Manole, într-o emisiune tv.