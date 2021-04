Cu ce se ocupă Brânzoi, de fapt. Ce job mai are Ionuț Ciocea când nu filmează pentru Las Fierbinți

Brânzoi din ”Las Fierbinți”, pe numele real, Ionuț Ciocea, a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, ”La Măruță”, unde a vorbit despre proiectele sale.

Ionuț Ciocea este un actor talentat, dar și extrem de ocupat. Atunci când nu filmează pentru cunoscutul serial, ”Las Fierbinți”, acesta scrie piese de teatru pentru copii, pe care le și pune în scenă. Are această preocupare de zece ani, motiv pentru care are multe proiecte în desfășurare.

Brânzoi spune că face totul din suflet.

”Pe toate le-am făcut cu suflet. Lucrez de mult timp la piese de teatru pentru copii, de vreo 8-10 ani. Am făcut și o dramatizare pentru ”Jack și vrejul de fasole„, cum fac americanii, pentru ”Lampa lui Alladin”, dar am scris și o piesă, denumită ”Văcuțele spațiale”. Nu mă inspiră neapărat copiii mei în piesele mele. Am făcut și un musical pentru ”Cei trei purceluși”. Acum am prezentat proiectul și teatrului ”Ion Creangă„ și aștept să încep proiectul. Sunt glume și pentru cei mari, ca să nu se plictisească atunci când stau cu copiii”, a mărturit actorul Ionuț Ciocea.