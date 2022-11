Cu ce se ocupă acum prima iubită a lui Dani Oţil. Locuieşte în America, orice bărbat şi-ar dori aşa o femeie: „Am devenit regele unui grup”

Cu ce se ocupă acum prima iubită a lui Dani Oţil. Datorită ei, a devenit regele grupului său de prieteni. Gestul tinerei, făcut pe întuneric, l-a marcat pe viață pe celebrul prezentator de televiziune. A recunoscut că a vorbit ultima dată cu fosta sa parteneră înainte de a se căsători cu modelul de succes Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de televiziune din țara noastră. Românii își încep dimineața cu el, de luni până vineri, în cadrul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani”, difuzat de Antena 1. Vedeta se bucură, în prezent, de multă popularitate. Însă nu a fost întotdeauna așa.

Dani Oțil nu obișnuia să fie respectat nici măcar în grupul de prieteni. Prezentatorul de televiziune a făcut mărturisiri picante despre trecutul său. Mic și timid, a reușit să se facă remarcat abia după ce a fost implicat într-o relație romantică cu o fată mai mare cu câțiva ani de zile.

Prezentatorul de televiziune petrecea mult timp la țară, motiv pentru care cei doi prieteni ai săi (Robi și Răzvan) îl considerau „țăranul grupului”. Într-o vară, a cunoscut o fată pe nume Camelia, despre care vedeta spune că era mult mai mare decât el. A fost prima lui iubită.

Datorită Cameliei, Dani Oțil a reușit să câștige respectul prietenilor săi. Gestul pe care tânăra l-a făcut pe întuneric l-a marcat pe viață pe prezentatorul de televiziune. Și acum povestește cu uimire despre evenimentul ce s-a petrecut atunci.

Relația nu a dăinuit, fiindcă bunica acestuia o privea pe fată drept „un fel de Satana”. Vedeta a recunoscut totul într-un episod dintr-un podcast, publicat în urmă cu puțin timp. Pentru a fi sigură că idila nu va dura, bunica lui Dani Oțil a inventat o poveste ce ar fi trebuit să fie în defavoarea acestuia. Numai că lucrurile nu au funcționat tocmai astfel.

„Bunica, pentru a opri această idilă, i-a spus o poveste mamei mele. Nu știm cum a ajuns la mama. Mama a luat povestea și a spus-o mamei lui Răzvan. Dar a fost pentru prima dată când am simțit că mă respectă. Ideea este că au venit ăștia doi (Robi și Răzvan – n.r.) și m-au scos la un Pepsi. Pentru prima dată în istorie, au plătit ei. Și s-au pus ei așa și au zis: „Zi! Cum a fost?”.

Povestea s-a întors și a trebuit să o verific acasă. Deci, eu am fost sechestrat de surorile respective, că tipa avea și o soră, și m-au dus la un sălaș. Am fost sechestrat acolo două zile și două nopți, legat în lanțuri și abuzat sexual de cele două surori. Vă dați seama? Să contrazic această poveste… sau să devin regele unui grup? Am devenit regele unui grup”, a povestit mult îndrăgitul prezentator de televiziune, în podcastul lui Horia Brenciu.