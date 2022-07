Cu ce se ocupă acum Mihaela, prima soție a lui Cristi Borcea. “Suntem aici veterani”

Mihaela Borcea este una din femeile cu care Cristi Borcea s-a iubit. Femeia a rămas în relații foarte bune cu fostul soț, mai cu seamă că au trei copii împreună. Cei doi sunt apropiați și când vine vorba despre afaceri, iar în peisaj intră și actuala parteneră a afaceristului. Deși mulți ar crede că spiritele sunt mereu încinse într-un asemenea scenariu de telenovelă, lucrurile nu sunt deloc așa. Cu ce se ocupă Mihaela acum și cum e viața sa?

Mihaela Borcea a devenit cunoscută la brațul lui Cristi Borcea. Controversatul afacerist a avut o căsnicie lungă cu aceasta, iar după despărțire au rămas în relații bune și pentru copiii pe care îi au împreună. Fosta soție a vedetei are 52 de ani și este pe val în ceea ce privește cariera.

Ea se ocupă de hotelul familiei din stațiunea Olimp. Mulți ar crede că lucrurile ar funcționa mai greu pentru că în peisaj se face văzută și actuala parteneră a bărbatului, dar cele două femei se înțeleg bine și chiar formează o echipă la locul de muncă.

Mihaela vine acum cu noi detalii despre viața actuală și despre relația minunată pe care o are cu cei trei copii din mariajul eșuat cu Borcea. De asemenea, femeia a mai adus în prim-plan și schimbarea uriașă făcută în urma problemelor de sănătate. Cea din urmă a menționat că se mândrește cu cei trei copii și că se sfătuiește cu ei chiar și când vine vorba despre afaceri.

,,Melissa e pasionată de arhitectură design și urmează o facultate de profil, iar Coco, bineînțeles, că merge și el pe partea de business. Nu știu, depinde, ar vrea, să termine facultatea, mai întâi, și după aceea mai vedem, normal. Sunt foarte mândră de toți cei trei copii ai mei, foarte mândră. Este un băiat foarte deștept și nu numai cu el, ci și cu Angelo sau Melissa. Momentan sunt aici.

Palm Beach este prioritar, printre altele. Suntem aici veterani, de când nu era nimic în zona, noi, echipa noastră, am ridicat foarte mult zona și avem turiști fideli, care au urmărit de-a lungul timpului evoluția noastră, an de an, vin aici nu se despart de noi. Sunt îndrăgostiți de stațiunea Olimp, de resort în sine. Alături de o echipă puternică nu puteam fi și noi decât la fel de puternici”, a spus ea, pentru click.ro.