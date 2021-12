Cu ce se ocupă acum hoții din ‘Singur acasă’. Macaulay Culkin a reușit să se redreseze după toate problemele

În 1990 și 1992, copii, tineri și adulți din toate colțurile lumii urmăreau, cu sufletul la gură, aventurile lui Kevin McCallister, după ce părinții l-au uitat Singur Acasă, de două ori, consecutiv. Au trecut 30 de ani de atunci, iar actorii celei mai iubite serii de sărbători din istorie au avut parte de destine incredibile. Ce mai fac astăzi Marv și Harry, faimoșii infractori din film.

Cu ce se ocupă, astăzi, hoții Marv și Harry din Singur Acasă

În anii 90, Macaulay Culkin a fost, cu siguranță, cel mai cunoscut și bogat copil-actor al tuturor timpurilor. Popularitatea fulminantă pe care a dobândit-o în urma filmelor Singur Acasă și Singur Acasă 2 i-au adus notorietate și recunoaștere pe plan mondial, precum și roluri în alte pelicule precum „My Girl”, „The Good Son”, „The Pagemaster” și „Richie Rich”.

Pe lângă celebritatea sa, cele mai îndrăgite personaje au fost, cu siguranță, antagoniștii Marv și Harry, cei doi hoți netrebnici, care au trecut prin multe pățanii, încercând să-l fure pe năzdrăvanul Kevin McCallister.

Joe Pesci, „Băiatul Bun” care a rămas „Singur Acasă”

Joe Pesci are un renume la Hollywood, fiind unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume. Unul dintre rolurile care l-au consacrat este binecunoscutul Tommy DeVitto din celebrului film „Goodfellas”, în care a jucat alături de Richard Gere și Ray Liotta, peliculă în care a apărut în 1990, în același an în care l-a interpretat pe banditul Harry în „Singur Acasă”.

La începutul anilor 2000, Joe Pesci a decis să ia o pauză din lumina reflectoarelor de la Hollywood și s-a concentrat mai mult pe cariera muzicală, lansând câteva piese de succes.

Faimosul actor din Singur Acasă a fost însurat cu actriţa Claudia Haro, în perioada 1988 -1992, iar ulterior s-a logodit cu modelul Angie Everhart, partenera de care s-a despărţit în anul 2008. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Tiffany Pesci.

Marv din Singur Acasă s-a apucat de sculptură

Jumătatea înaltă a trupei de bandiți din Singur Acasă s-a remarcat în domeniul artei. Daniel Stern, actorul care l-a interpretat pe banditul Marv, a jucat în filmele „The Wonder Years”, „City Slickers”, „Rookie of the Year”, „Viva Las Vegas” sau „A Previous Engagement”.

De asemenea, hoțul din filmul Singur Acasă a devenit un sculptor renumit și de vază în Statele Unite ale Americii, în special în California de Sud, acolo unde a creat piese incredibile pentru diverse proiecte de artă publică.