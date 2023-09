Cu ce să înlocuieşti ouăle în reţetele de prăjituri. Secretul bunicilor noastre

Dacă urmezi o dietă vegană sau dacă ai o intoleranță sau o alergie la ouă, înțelegerea modului de înlocuire a acestora va fi extrem de utilă pentru a putea găti în continuare. Haide să vedem cu ce poți să înlocuieşti ouăle din aceste rețete.

Cu ce să înlocuieşti ouăle în reţetele de prăjituri

Ouăle sunt un ingredient de bază în nenumărate rețete de produse de patiserie, deserturi, creme, maioneză și sosuri, deoarece sunt responsabile pentru legarea aluatului, făcându-l omogen și oferindu-i o textură spongioasă.

Există, însă, multe opțiuni vegetale foarte practice și sănătoase care pot funcționa ca înlocuitor perfect pentru toate „funcțiile” pe care le îndeplinesc ouăle în diferite preparate culinare. Haide să vedem doar câteva dintre ele.

Ingredientele minune care te salvează

Banana

Unul dintre cei mai recunoscuți și populari înlocuitori. Aceasta îmbunătățește structura și textura prăjiturilor și ajută la obținerea unor produse fragede și suculente, dar și dulci. Secretul este să folosești banane foarte coapte, cele cu coaja maronie și care sunt moi la atingere/

Piureul de banane nu va permite ca preparatele să se închege, dar va acționa ca „liant” în brioșe, clătite, biscuiți, fursecuri etc.

1 ou = 1/2 piure de banane

Mărul

Merele, indiferent de culoarea și tipul lor, sunt un bun înlocuitor al ouălor sub formă de compot. Datorită caracteristicilor sale naturale, acesta dă un aspect moale, pufos și umed copturii, ajutând la obținerea unui aluat mai suculent. Acest efect îl face un înlocuitor ideal în prăjiturile umede.

1 ou = 60 g de compot de mere

Aquafaba

Acesta este lichidul folosit pentru a găti și conserva legumele. Aquafaba are particularitatea că servește ca agent spumant și emulgator, fiind un substitut perfect care acționează ca albușul de ou în rețete.

Un alt avantaj al acesteia este gustul său neutru și imperceptibil și merge perfect combinat cu ingrediente puternice precum lămâia, portocala sau ciocolata.

1 ou = 45 ml aquafaba

Semințe de in

Oul de in este un amestec de in și apă. Semințele de in oferă o structură vâscoasă care reține umiditatea și îmbunătățește elasticitatea aluatului în clătite, vafe, brioșe, biscuiți și pâine.

Pentru fiecare ou de in pe care vrei să îl prepari, ai nevoie de: 1 lingură de semințe măcinate și 3 linguri de apă (aprox. 50 ml). Mai întâi, se macină semințele de in într-o mașină de tocat (sau se optează pentru inul măcinat disponibil în magazinele specializate). După, se amestecă semințele măcinate cu apa și se lasă la infuzat timp de aproximativ 15 minute.

După ce a trecut timpul, rezultatul va fi un gel, cu o textură lipicioasă asemănătoare cu cea a oului fiind gata de folosit la o budincă cu lămâie și afine, de exemplu. Semințele de chia se comportă în mod similar, așa că ambele sunt înlocuitori posibili.

1 ou = 1 lingură de semințe de in + 50 ml de apă.

1 ou = 1 lingură de semințe de chia + 80 ml apă.

Untul de arahide sau migdale

Unturile de nuci sunt alimente cremoase și tartinabile și, tocmai datorită acestei calități, sunt ideale pentru a înlocui ouăle. Acestea își fac treaba de a lega toate ingredientele și oferă o cantitate mare de proteine pentru biscuiți, brownies sau clătite.

1 ou = 60 g de unt de alune sau smântână

Apă carbogazoasă

Aceasta se utilizează în rețetele în care acestea sunt folosite în principal pentru dospit, ca de exemplu checul sau pandișpanul.

1 ou mare = 1/4 cană apă carbogazoasă = 1 ou mare

