Cu ce s-a ales Simona Halep anul acesta. A făcut anunțul după înfrângerea dureroasă de la Roland Garros

Simona Halep a ajuns și anula cesta în finala de Grand Slam de la Roland Garros. A pierdut în fața revelației turneului, dar bucuria de a fi putut juca tenis, în condițiile date, rămâne importantă.

Pentru a adăuga la linia supărărilor la Openul Francez 2020, Simona Halep a fost eliminată în mod convingător de o tânără de 19 ani. Acest lucru a pus capăt seriei de victorii de 17 meciuri a lui Halep. Astfel Simona și-a făcut bagajul de la Roland Garros în runda a patra pentru prima dată din 2016. În urma înfrângerii sale în fața revelației, Iga Swiatek, Halep a reflectat la anul ei uimitor și, în plus, a reacționat la strălucirea adversarului.

Aceasta este doar a doua întâlnire profesională între Simona Halep și Swiatek și amândoi au venit la Roland Garros. În timp ce Simona Halep a câștigat mai bine decât Switaek anul trecut, atleta poloneză a uimit-o duminică pe Halep. Simona Halep nu a putut rezista cu primul său serviciu și a fost contracarată de patru ori de Swiatek. Swiatek a comis zero greșeli duble pe tot parcursul meciului și a uimit cu revenirile sale puternice.

Este într-adevăr o realizare incredibilă pentru Iga Swiatek, în vârstă de 19 ani, prin eliminarea lui Halep în runda a patra. Învingerea unui fost campion de la Roland Garros cu 6-1, 6-2 este o ispravă lăudabilă. Nu mulți ar fi prezis că Halep, fostul numărul 1, va pierde în seturi drepte. Cu toate acestea, Swiatek s-a dovedit a fi partea dominantă și nu i-a oferit loc Simonei să revină.

Acest lucru va cădea, fără îndoială, ca o pierdere șocantă în cariera Simonei. Dar nu ar trebui să o descurajeze și să revină mai puternică. Locul No.2 este o atletă extraordinară și am văzut-o revenind cu o explozie după ce a suferit pierderi grele înainte. La finalul meciului, în afară de cele deja declarate, Simona Halep a avut și câteva comentarii legate de acest an, unul plin de evenimente neprevăzute.

„Sinceră să fiu, după 2020 rămân cu bucuria că am putut să jucăm tenis. M-am bucurat foarte mult de timpul petrecut aici, pe zgura de la Paris. M-am distrat, chiar dacă m-am și plictisit în camera de hotel. A fost minunat să am parte de câteva meciuri pe zgură, iar faptul că am câștigat Roma este cel mai frumos moment din acest an pentru mine. Când ajung acasă vreau să mă odihnesc, să mă plimb pe străzi pentru că aici am fost foarte plictisită. Voi sta cu familia mea și mă voi bucura de tot timpul liber pe care-l voi avea, pentru că sunt foarte fericită cu modul în care am jucat anul acesta, voi sărbători pentru asta, nu voi ruina totul doar pentru un meci sau două.”, a declarat Simona celor de la Eurosport.