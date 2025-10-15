Cu ce rămâne Ioana, după divorţul de Ilie Năstase? Bruneta a recunoscut că divorţul este aproape finalizat

Ultima oră
Ioana Năstase a vorbit despre divorțul de Ilie Năstase, dezvăluind că despărțirea va fi una fără partaj

La finalul unei relații care a atras constant atenția publicului, Ioana și Ilie Năstase se pregătesc să închidă definitiv capitolul mariajului lor. După luni de tensiune și încercări eșuate de împăcare, bruneta a confirmat că divorțul este aproape finalizat, iar primele detalii despre modul în care cei doi vor încheia socotelile ies acum la iveală.

Prima înfățișare în instanță, stabilită pentru sfârșitul lunii octombrie

Despărțirea dintre fostul mare tenisman și actuala sa soție se apropie de momentul final. Ioana Năstase a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța încă din luna martie, iar prima înfățișare este programată la finele lunii octombrie. Inițial, ea încercase să pună capăt mariajului pe cale amiabilă, apelând la un notar, însă absența lui Ilie Năstase a făcut imposibilă finalizarea procedurii în acest mod.

„Ilie nu s-a prezentat atunci, așa că am fost nevoită să merg mai departe în instanță”, a explicat Ioana, confirmând că hotărârea de a divorța este una fermă.

Ioana Năstase: „Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun”

După o perioadă în care cei doi au încercat, fără succes, să-și salveze căsnicia, Ioana a decis să meargă până la capăt. Spre deosebire de alte despărțiri din lumea mondenă, aceasta nu se va transforma într-o dispută privind averea sau bunurile materiale.

„Va fi un divorț fără partaj. Nu avem bunuri în comun. Eu îmi doresc doar liniște, mai ales în această perioadă. Cel mai important este să fim sănătoși”, a declarat Ioana Năstase, potrivit Cancan.ro.

Declarația ei vine pe fondul speculațiilor apărute în presă legate de modul în care ar putea fi împărțită averea impresionantă a fostului campion. Ioana a clarificat însă că între ei nu există bunuri comune care să necesite partaj.

Locuiesc „perete-n perete”, dar viețile lor merg pe drumuri separate

Chiar dacă nu mai formează un cuplu, Ioana și Ilie Năstase au rămas, într-un mod neașteptat, foarte aproape unul de celălalt – la propriu. Cei doi nu mai locuiesc împreună, dar continuă să fie vecini, atât la Constanța, cât și în București.

„Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, a mărturisit bruneta.

Declarațiile sale lasă de înțeles că, deși despărțirea este iminentă, relația dintre ei rămâne una civilizată și bazată pe respect.

Vila din Dorobanți, un capitol emoționant pentru Ioana

Un alt subiect readus în discuție de Ioana Năstase este fosta vilă a lui Ilie Năstase din Dorobanți – una dintre cele mai cunoscute proprietăți ale fostului campion. Aceasta a fost vândută în urmă cu câțiva ani, iar Ioana a rememorat momentul cu vizibilă emoție.

„Casa din Dorobanți era scoasă la vânzare dinainte să ne cunoaștem. Voia să scape cât mai repede de ea. Eu lucrând în imobiliare, l-am ajutat doar să obțină un preț mai bun. Am plâns când a vândut casa. M-a văzut și mi-a zis că nu trebuie să te atașezi de lucruri niciodată”, a povestit Ioana.

Deși nu era implicată direct în tranzacție, Ioana a simțit legătura afectivă pe care Ilie o avea cu locul și s-a implicat doar pentru a-l ajuta să obțină o ofertă corectă.

Un final fără scandal, dar cu dorință de liniște

După mai multe luni de tăcere și încercări discrete de reconciliere, Ioana Năstase pare hotărâtă să închidă definitiv acest capitol. Fără reproșuri publice și fără revendicări materiale, bruneta se concentrează pe regăsirea echilibrului personal.

„Îmi doresc doar liniște. Să fim sănătoși și fiecare să-și vadă de drumul lui”, a spus Ioana, lăsând impresia unui final pașnic, rar întâlnit în despărțirile din lumea mondenă.

De partea cealaltă, Ilie Năstase a mărturisit că nu și-a dorit acest divorț, însă hotărârea soției sale pare irevocabilă. La sfârșitul lunii octombrie, instanța va decide oficial sfârșitul unuia dintre cele mai discutate mariajuri din showbizul românesc.

