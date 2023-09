Cu ce probleme se confruntă Larisa Drăgulescu la două săptămâni de la naștere. „E ca şi cum sunt prima oară mamă” EXCLUSIV

În urmă cu două săptămâni, Larisa Drăgulescu a devenit mamă pentru a treia oară. În timpul sarcinii, vedeta s-a confruntat cu câteva probleme, dar din fericire a născut un băiețel perfect sănătos, pe nume Cezar Andrei. Fosta soție a gimnastului Marian Drăgulescu se iubește cu un bărbat misterios, IT-ist de meserie, căruia i-a dăruit un copil. Roșcata s-a mutat în Reșița, și-a deschis un salon de înfrumusețare și este fericită alături de familia sa. Cu toate acestea, Larisa Drăgulescu se confruntă cu câteva probleme la două săptămâni de la naștere. Vedeta nu poate alăpta și face injecții în burtă! Avem toate detaliile în exclusivitate pentru Playtech Știri de la Larisa!

Larisa Drăgulescu este mamă a trei copii: Beatrice în vârstă de 18 ani, Richard în vârstă de 17 ani și micuțul Cezar, care a venit pe lume în urmă cu două săptămâni. Larisa este într-o relație alături de un bărbat misterios, IT-ist de meserie. Cei doi au plănuit să devină părinți și au reușit după mai multe încercări. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Larisa ne-a oferit detalii despre viața sa alături de cei trei copii:

“Mă simt împlinită și fericită! Nu am cuvinte să descriu ceea ce simt. Este o fericire pe care nu o pot descrie. Mi-am dorit mult al teilea copil și am reușit. Copilul a fost plănuit, am mai încercat în trecut dar nu am reușit. Acum am reușit. Bebe este foarte bine, îi place să stea numai în brațe, îi place să doarmă numai cu mine, momentan nu mă lasă sa dorm noaptea. Ziua este foarte cuminte, iar noaptea este plângăcios. După 17 ani…este ca și cum aș fi mamă pentru prima dată. Am cam uitat cum este să ai grijă de un bebeluș.”, ne-a declarat Larisa Drăgulescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.