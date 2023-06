Ce are de gând să facă Larisa Drăgulescu în această vară, pe litoral, chiar dacă este însărcinată: „Am decis să nu schimb nimic” EXCLUSIV

Larisa Drăgulescu are de înfruntat o vară fierbinte în chiar ultimul trimestru al celei de a treia sa sarcini. Extrem de cunoscută după ce și-a deschis în ultimii ani propria pagină pe un canal de internet dedicat adulților, bănățeanca spune că nu poate compara sarcina de acum cu cele precedente.

„Au trecut aproape 20 de ani de la ultima sarcină. Sincer, nu-mi amintesc cum a fost sau dacă acum mi-e mai rău sau mai bine. E un act de curaj să dai naștere unui copil la aproape 40 de ani, dar dacă așa a fost să fie, am acceptat cu inima deschisă”, afirmă ea pentru PLAYTECH ȘTIRI .

Știe că a luat binișor în greutate, dar nu știe cu exactitate și cât. Și oricum, nu pare un subiect de mare interes pentru o viitoare mămică.

„Nu mi-am schimbat nici garderoba cu acest prilej. Am reușit să găsesc în dulap tot felul de rochițe care m-au transformat într-o mămică sexy. Aș spune că orice femeie înărcinată e o femeie sexy. Și tare mândră, fiindcă urmează să aducă pe lume o nouă viață!”, sună opinia fostei partenere de viață a multiplului campion olimpic și mondial la gimnastică masculină, Marian Drăgulescu.

Iar sarcina a făcut-o cumva să-și modifice optica de viață, cea legată de capitolul maternitate. „Dacă se va mai întâmpla, fiindcă nu știi niciodată în viață ce te așteaptă, aș accepta să mai fiu mămică. Dar ăsta e doar un scenariu probabil, în prezent!”, indică ea.

În plus, sarcina nu i-a schimbat deloc planurile de vacanță:

„Cu această burtică sexy voi merge la mare. Am decis să nu schimb nimic din programul stabilit inițial. Voi merge pe litoralul Mării Negre, împreună cu cei doi copiii ai mei mai mari, Beatrice și Richard”.

Va exista, de asemenea, și o perioadă destul de lungă de ședere în București, începând din luna iulie și până la venirea pe lume a celui de-al treilea copil al Larisei, una gândită îndelung și pusă în practică din diverse motive.

„În primul rând, am ales să-mi petrec ultima parte a perioadei de sarcină la București fiindcă e și mai aproape de litoral, dar și fiindcă am promis că voi ajunge la două evenimente importante din viațșa unor buni prieteni. E vorba despre două nunți, la care am decis că voi ajunge și voi încerca să mă țin de cuvânt. Abia la începutul lui septembrie voi reveni la reșița, fiindcă micuțul doresc să se nască acolo, în orașul unde m-am stabilit de ceva vreme”, a conchis vedeta.