Cu ce a mai rămas Oana Zăvoranu din toată averea moștenită de la mama ei. Câți bani mai are în conturi acum

Oana Zăvoranu, invitată recent în podcastul moderat de Bursucu, a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre situația ei financiară actuală. Bruneta a vorbit deschis despre modul în care și-a pierdut averea moștenită de la mama sa, trădările care au marcat-o profund și planurile prin care speră să-și refacă viața.

Câți bani mai are Oana Zăvoranu din toată averea moștenită de la cea care i-a dat viață

Oana Zăvoranu a moștenit o avere impresionantă după moartea mamei sale, însă, așa cum a declarat în podcast, mare parte din bani s-au pierdut pe drum.

”Eu am luat până în 2 milioane de euro. Vreo 55-60 de mii m-a costat succesiunea”, a explicat vedeta.

Totodată, Oana Zăvoranu a recunoscut că o mare parte din această avere a fost risipită din cauza încrederii acordate unor persoane greșite.

”Am ajuns pe mâna unor vrăjitoare, m-am dus pe bani, 400 și ceva de mii de euro. Pe mine m-a trădat toată lumea. Când spun toată lumea, înseamnă toată lumea”, a spus bruneta, cu amărăciune.

”Oana are poprire și pe viața ei”

Moderatorul podcastului, Bursucu, a fost direct și a întrebat-o pe vedetă despre situația ei financiară actuală.

”Mai ai bani?”, a fost întrebarea care a stârnit curiozitatea tuturor. Răspunsul Oanei a fost unul tranșant: ”Nu!”.

Când a fost întrebată câți bani mai are în conturi, bruneta a oferit un răspuns care a uimit: ”Păi are conturile poprite Oana Zăvoranu, nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună pe aerul pe care îl respir, dacă ar putea mi-ar pune poprire.”

Planuri de viitor: afacerea care o poate salva pe vedetă

Deși situația financiară a vedetei pare dificilă, Oana Zăvoranu nu se lasă învinsă. Vedeta a lansat recent o nouă colecție de parfumuri, despre care spune că sunt de o calitate superioară.

”Din 2017, am stat, m-am gândit, am trecut prin toate etapele vieții și am reușit. Aceste parfumuri, dragii mei, de băieți și de fete, vin direct din Spania, din Madrid”, a declarat Oana Zăvoranu.

Colecția include esențe atent selectate, iar prețurile sunt adaptate pentru a atrage un public premium. Cu acest proiect, Oana Zăvoranu speră să-și regăsească succesul de altădată și să își refacă situația financiară.

În ciuda dificultăților întâmpinate, bruneta continuă să fie un exemplu de ambiție și determinare, hotărâtă să-și reclădească viața și să rămână relevantă în lumea afacerilor.