Ce s-a aflat acum despre Andreea Marin: „Cred că vreo 3 ani am lucrat împreună” (exclusiv)

Andreea Marin nu are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune de la noi din țară. Fosta Zână a Surprizelor a făcut istorie în România cu una dintre cele mai iubite emisiuni TV. Ce spune una dintre fostele ei dansatoare din cadrul show-ului de la TVR despre perioada în care au lucrat împreună.

Olivia Păunescu este una dintre vedetele cele mai apreciate de la Antena 1. Prezentatoarea de la Observator se bucură de o carieră de succes în mass-media și, deși toată lumea o cunoaște stând la pupitrul știrilor, puțini sunt cei care știu faptul că bruneta și-a început cariera acum mulți ani.

Mai exact, Olivia Păunescu a lucrat cu Andreea Marin la emisiunea Surprize, Surprize!, show în cadrul căruia evolua ca dansatoare pe vremea când era o adolescentă.

La 16 ani, actuala vedetă de la Antena 1 și-a făcut debutul pe micile ecrane, făcând parte din trupa de balet a emisiunii, timp de 3 ani de zile.

„Aveam 16 ani, sora mea avea 15 ani pe vremea aceea și eram, pentru prima dată, la mare, plecate împreună cu o colegă din liceu.

Am văzut un anunț în ziar și mi-am sunat părinții să vină să ne ia acasă, pentru că eu și sora mea ne doream să ajungem la castingul pentru baletul emisiunii „Surprize, Surprize!”.

Întâmplarea face că am ajuns acolo și erau foarte multe fete. Nu știu exact ce a văzut Andreea la noi, dar eu și sora mea am fost singurele care am rămas.

A fost excepțional. De aceea spun că sunt convinsă că așa a trebuit să fie!”, a declarat Olivia Păunescu, în exclusivitate pentru impact.ro.