Cu câți bani rămâne câștigătorul de la Loto 6/49. Premiul e de aproape 5 milioane de euro

Un român a câștigat marele premiu la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 12 mai. Reportul e în valoare de 4,7 milioane de euro.

Marele premiu la Loto 6/49 a fost câştigat duminică, 12 mai, pe un bilet jucat la o agenţie din Galaţi. „La tragerea Loto 6/49, de astăzi, 12 mai 2019, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 22.265.937,00 lei (4,7 milioane de euro)”, a anunțat la scurt timp după extragere Loteria Română.

De precizat, însă, că persoane care deține biletul câștigător nu va încasa toți banii. Ea trebuie să plătească și impozit către stat.

Cu câți bani rămâne câștigătorul de la Loto 6/49

Biletul norocos, grație căruia premiul cel mare la Lotom 6/49 a fost câștigat, a fost jucat în Galați. Posesorul a completat trei combinații complete de numere și trei variante la Noroc.

Pe lângă premiul de la categoria I, persoane care va încasa premiul cel mare a obţinut si 18 castiguri de categoria a II-a, 45 castiguri de categoría a III-a şi 20 castiguri de categoría a IV-a. Așadar, valoarea totală a câştigului este 22.406.795,79 lei, adică 4,7 milioane de euro.

După ce plătește impozitul către stat, câștgătorul va rămâne cu aproximativ 3,5 milioane de euro. Loteria România publică pe site modalitatea de calcul a impozitului pe venit și face trimitere și la legile care reglementează acest lucru.

In Monitorul Oficial nr. 407/09.06.2015 a fost publicata legea nr. 124/2015 privind aprobarea OUG nr. 92/2015 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative. Principalele modificari/completari aduse de actul normativ mentionat, la legislatia actuala, cu referire doar la modalitatea de impozitare a castigurilor sunt:

• – pct. 32 din lege “(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin retinere la sursa. Impozitul datorat se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra fiecarui venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc:”

• – pct. 32 din lege “(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura: … b) veniturile obtinute ca urmare a participarii la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, (…) si lozuri, sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit”, prin urmare impozitul calculat si retinut va fi unul progresiv, functie de incadrarea in transa de castig obtinut, reintrand in sfera de impozitare veniturile obtinute la lozuri (scutite prin OUG nr. 92/2014 de la retinerea la sursa) dar stabilindu-se doar pentru aceasta categorie de castig din lozuri un plafon neimpozabil de 66.750 lei, astfel ca, modificarea intervenita nu prezinta implicatii asupra modalitatii actuale de calcul/retinere si raportare a acestor castiguri achitate teritorial.