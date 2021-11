Cu cât ar putea să crească pensiile și alocațiile, de la 1 ianuarie 2022. Ministrul Muncii a spus clar

Raluca Turcan vine cu un anunț despre pensii și alocații. Ce se va întâmplat cu acestea și cu cât ar putea să crească de la 1 ianuarie 2022?

Ministrul Mincii asigură românii că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022, dar pentru moment nu se știe exact cu cât. Raluca Turcan a explicat că se lucrează pe scenarii de creștere între 6 și 12%.

Oficialul a mai susținut că legea spune maximum de 50% din rata de creștere a salariului mediu brut, dar programul de guvernare arată să fie minimum 50% din rata de creștere a salariului mediu, lucru care înseamnă că pensiile pot fi indexate de la începutul anului viitor cu cel puțin 6%.

”Legea spune maximum 50% din rata de creștere a câștigului salarial mediu brut. Însă, în programul de guvernare, noi am spus să fie minimum 50% din rata de creștere a câștigului salarial mediu. Ceea ce înseamnă că pensiile pot fi indexate și ne dorim să fie indexate de la începutul anului viitor cu minimum 6%.

Însă, noi la ministerul Muncii avem simulări și pentru 6% și pentru 7%, până pe la 12%. Chiar dacă nu am avut bani atunci pentru dublarea alocației, să facem un calendar cu eșalonare de majorare a alocației, și în momentul în care am venit ministru am crescut de la 1 ianuarie 2021 alocațiile cu 20% și de la 1 ianuarie 2022 alocațiile vor fi majorate cu 20%”, a declarat Raluca Turcan la Antena 3.