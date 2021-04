CTP, reacție surprinzătoare la adresa Simonei Halep după meciul cu Markéta Vondroušová

Cristian Tudor Popescu a venit cu o primă reacție după mediul dintre Simona Halep și Markéta Vondroušová. Ce a spus cunoscutul gazetar despre campioana noastră în urma recentei evoluții din teren?

CTP, reacție despre Simona după mediul contra Markéta Vondroušová

Unul din cele mai bune jocuri ale Simonei la Sttutgart a fost cel împotriva finalistei de la Roland Garros, Markéta Vondroušová, pe care nu a reușit să o învingă până acum. Cele două s-au întâlnit încă o dată în teren, scor 6-1, 6-3. Se pare că relaxarea a fost punctul cheie al româncei care a făcut-o să lovească tare, dar fără să fie încordată, reușind astfel să iasă victorioasă din ultima încercare.

„Două au fost cheile victoriei limpezi, 6-1, 6-3, una mentală și una tehnico-tactică: 1) Relaxarea cu care Simona a abordat meciul, fără presiune, fără să-și propună vreun obiectiv, a făcut-o să dea drumul la brațe, să lovească tare, dar fără încordare, reușind combinații și lovituri direct câștigătoare, nu așteptând greșeala cehoaicei.

2) Serviciul. A servit foarte sigur, și cu primul, și cu al doilea, producând ași sau semiași, dar și interzicându-i Vondroušovei să-și plaseze retururile agresive. Încrederea, care i-a crescut astfel de la ghem la ghem, a ajutat-o să „treacă peste” cunoscutele stopuri cu care Markéta a încercat s-o destabilizeze”

Cristian Tudor Popescu (Sursa: gsp.ro)

„Acum mă simt mult mai bine, nu am mai simțit durere în ultimele zile”

Amintim că aceasta urmează să evolueze în sferturi la WTA Stturgart după ce anterior a învins-o pe cehoaică. Acum, favorita zgurei urmează să se vadă în teren cu rusoaica Ekaterina Alexandrova.

”A fost un meci foarte bun, am jucat relaxată, motivată. Am simțit fiecare lovitură pe care am dat-o. Am servit foarte bine, nu puternic, dar plasat. Înainte de meci am avut ceva emoții, pentru că scurta ei este foarte dificilă.

Mă bucur foarte mult că am reușit să câștig jocul. Am stat două săptămâni și jumătate după Miami, m-am recuperat foarte bine, nu am servit deloc. Sper să rămână la fel, să revină umărul”, a declarat Simona Halep, pentru Digi Sport.

Conform site-ului Tenns.com, campioana noastră vrea să câștige toate turneele disputate pe zgură, fiind mulțumită de reprezentațiile de la Sttutgart după ce a învins jucătoare improtante:

„Am avut mai mult de două săptămâni de pauză, timp în care mi-am tratat umărul. Acum mă simt mult mai bine, nu am mai simțit durere în ultimele zile. Nici când m-am antrenat în România, nici aici, de când mă aflu în Stuttgart.”