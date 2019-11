CTP, reacție neașteptată după primul tur al alegerilor prezidențiale. Ce se întâmplă cu PSD-UL. Câștigul e mare

Jurnalistul a marcat câteva puncte cheie ale alegerilor prezidențiale de duminică, pe 10 noiembrie 2019, spunând și ce reprezintă scrutinul pentru partidele politice, precum PSD sau USR. CTP a avut o reacție neașteptată despre alegerile din urmă cu o zi și a făcut mai multe declarații, în acest sens.

Cristian Tudor Popescu a făcut mai multe declarații legate de alegeri, pe un post de televiziune la care a fost invitat. Acesta a remarcat inițial că la prezidențiale, candidatul USR, Dan Barna, a avut un scor cu 5% mai mic față de partidul său, la alegerile europarlamentare de pe 26 mai. La fel, jurnalistul a discutat pe baza rezultatelor încă provizorii publicate până acum, spunând și că relația din interiorul alianței USR-PLUS dintre Dan Barna și Cioloș va fi una care se va schimba cu mult.

„USR și Dan Barna au pierdut 5 procente față de europarlamentare. Sper să se întrebe de ce, dincolo de acest discurs de complezență al d-lui Barna, care încearcă să salveze imaginea. Sper să facă o analiză serioasă a prestației d-lui Barna și colegilor săi care au apărut pe ecrane în această campanie, pentru că au făcut o serie de greșeli legate, care au dus la această pierdere”, a fost de părere Cristian Tudor Popescu.

Ce se întâmplă cu PSD

”Rezultatul Vioricăi Dăncilă pentru partid nu este extraordinar, este aproximativ cel de la europarlamentare, chiar sub, cum arată exit-poll-urile, cele 2, 22 % este sub. Nu reprezintă pentru PSD niciun progres faţă de europarlamentare şi voturile astea sunt ale partidului, nu ale Vioricăi Dăncilă. Sunt voturi ale aparatului de partid, cât a funcţionat din el, nu integral, că nu toţi au pus osul pentru Dăncilă. Ea nu are aici aproape nicio contribuţie, în vreme ce dincolo au pierdut USR, nu numai Dan Barna, ci şi partidul, au pierdut 5 procente faţă de europarlamentare”, a subliniat CTP, duminică seară.

„(…) Să nu uităm că până în ultima clipă, ultimele vorbe ale d-lui Barna de marți seara au fost: nu avem ce vota, în legătură cu Guvernul Orban. Și a doua zi a ieșit același domn Barna și a spus electoratului său: da, ne-am înțeles cu PNL, avem perspective bune. Ce impresie de seriozitate, de consecvență, de forță dă o astfel de atitudine?”, a mai specificat CTP, potrivit Digi24.

„În turul 2, în mod evident diferența dintre Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă nu poate decât să crească. Nu mai are de unde să ia voturi. Klaus Iohannis o să ia destule voturi de la USR, o să ia probabil multe dintre voturile de la PMP, ale UDMR. Viorica Dăncilă poate lua doar o parte dintre voturile lui Mircea Diaconu. Sunt destui care l-au votat pentru apolitismul pe care l-a afișat. Socoteala e simplă”, mai spune Cristian Tudor Popescu.