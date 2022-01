CTP, o nouă declarație surprinzătoare despre Simona Halep și Sorana Cîrstea. Cele două jucătoare au fost eliminate în optimile de finală ale Australian Open. Simona Halep a cedat cu 4-6, 6-3, 4-6 partida jucată contra franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), în timp ce iubita lui Ion Ion Țiriac a pierdut cu 7-5, 3-6, 3-6 meciul disputat împotriva polonezei Iga Swiatek (20 de ani, 8 WTA).

CTP, o nouă declarație surprinzătoare despre Simona Halep și Sorana Cîrstea. Cele două românce au fost eliminate, luni, în optimile de finală de la Australian Open. Simona Halep a cedat cu 4-6, 6-3, 4-6 partida jucată contra franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), în timp ce iubita lui Ion Ion Țiriac a pierdut cu 7-5, 3-6, 3-6 meciul disputat împotriva polonezei Iga Swiatek (20 de ani, 8 WTA).

Cunoscutul jurnalist, Cristian Tudor Popescu, a analizat evoluțiile celor două jucătoare. Pasionat și comentator de tenis, el însuși campion al României la veterani, la categoria „+ 55 de ani”, CTP este de părere că ambele partide puteau să se termine cu victoria româncelor.

Pe de altă parte, CTP a mai spus că Simona Halep nu a jucat agresiv și nu și-a asumat prea des riscuri. Ziaristul a găsit, însă, explicația acestor lucruri în faptul că fostul lider mondial nu s-a simțit bine pe parcursul meciului, resimțind din plin căldura de la Melbourne.

„Simona a avut acel moment care m-a speriat în primul set, am crezut că abandonează, sau în al doilea, nu mai știu, nu se mai ducea la minge, aproape că nu mai lovea, dădea din mâini. Am înțeles că a durut-o stomacul de la căldură, dar chiar și așa, Simona a tras de ea, am văzut ambiția de la celălalt turneu, și-a dus ambiția la capăt, s-a văzut că nu s-a simțit bine.

E și meritul adversarei ei, în condițiile de la Melbourne, care erau aceleași, a dat dovadă de o reziliență incredibilă și a meritat victoria. În opinia mea, Simona nu a recurs la un joc agresiv, pe care îl poate face. A avut rare încercări de a lua inițiativa, cred că Alize Cornet, care e o jucătoare agresivă, a câștigat pentru că și-a asumat mai multe riscuri”, a mai adăugat CTP, conform sursei citate.