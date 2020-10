CTP, dezbatere aprinsă cu membrii CNA, după ce s-a propus sancționarea gazetarului. ”Imbecili!” Ce a urmat

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (CTP), a avut și are, de obicei, reacții și comentarii acide. Unele dintre ele au fost taxate recent de către CNA, iar decizia l-a determinat pe jurnalist să comenteze dur.

Invitat la DIGI 24 pentru o analiză asupra candidaților la Alegerile Locale, CTP a comentat profilul unora dintre aceștia. Era vorba de candidații la Primăria Generală a Capitalei. Întrebat fiind care este opinia sa referitoare la candidații la Primăria Capitalei, jurnalistul a avut un comentariu reclamat către CNA. Acesta a afirmat la acel moment că:

În urma acestor afirmații CNA a fost sesizat, iar cel care a făcut sesizarea cerând „ pedepsirea exemplară a acestor declarații”. Astfel, Cristian Tudor Popescu a fost chemat în fața comisie de evaluare a CNA și și-a spus punctul de vedere în ședința CNA, conform celor de la paginademedia.ro.

”Mă voi referi strict în ceea ce este cuprins în această reclamație. Eu nu am aplicat nimănui un nume și prenume, unei persoane sau unui grup de persoane. Nu am aplicat calificativul de imbecil. Am afirmat că în București există imecibili. Nu am aplicat nimănui în mod expres acest calificativ. Este o afirmație lipsită de justificare. Am spus că doar în oraș există și imbecili. De unde știe dânsul că postul de știri este vizionat de copii, un post axat pe politic, pe social? Nu este un post de desene animate. Cum să se uite copiii la Digi24? Persoana aceasta indică cum trebuie să fie linia postului. Cum poți să ceri pedepsirea exemplară? Când faci o reclamație poți să ceri dreaptă judecată asupra cazului în speță, nu pedepsirea exemplară. Pedepsirea exemplară se cerea înainte de 1989.”, a declarat Cristian Tudor Popescu în ședința CNA.