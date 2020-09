CTP, declarație șocantă după alegeri. La ce gest nebunesc ar fi recurs dacă ar fi câștigat Firea: "N-aș fi suportat..."

Cristian Tudor Popescu a declarat cu câteva ore în urmă ce tragedie s-ar fi abătut asupra vieții sale dacă alegerile locale ar fi fost câștigate de Gabriela Firea. Cunoscut drept anti-PSD-ist, gazetarul șochează cu afirmațiile sale privind viitorul său profesional, în contextul unei conduceri toxice.

Jurnalistul CTP consideră că PSD este un partid care nu merită să mai existe în România și speră că în următorii ani să dispară. Acesta a mărturisit că avea în plan să renunțe la cariera sa jurnalistică, dacă PSD ar fi câștigat și de această dată alegerile, prezența Gabrielei Firea fiind prea apăsătoare pentru el. De asemenea, CTP aseamănă efectele PSD cu cele de la Cernobîl, un motiv în plus de eliminare a riscurilor.

„Dacă ieșea Firea, mă retrăgeam. PSD, acest Cenorbîl al politicii românești. După 30 de ani nu mai aveam forța de a continua. Dacă ieșea Firea, mă retrăgeam din viața publică, de la TV.

Acum pot continua, ce se întâmplă e peste așteptările mele, e mai mult de atât. N-am simțit niciun vânt. Vântul pornește din senin. E o mișcare tectonică, nu mai e vânt, se mișcă plăci tectonice. Democrația e mai greu de învățat decât mecanica cuantică. Democrația nu a părut că este ceva ce trebuie deprins cu niște eforturi.

A fost nevoie de 30 de ani ca oamenii să mai învețe acest lucru simplu. Avem mulți Putini în România, ăștia sunt aleși pe viață. Cât mai continuă aberația asta cu primarii care pot avea număr nelimitat de mandate?

Adică președintele țării are 2 mandate, dar primarul din Tunari are dreptul la oricâte mandate? Ce sper eu de la Nicușor Dan, să nu înceapă să acționeze de mâine în sensul păstrării mandatului.

Fără discuție, ce am văzut în seara aceasta înseamnă o mișcare. S-a topit acest ghețar plin cu mumii, lăsat de Ceaușescu. Cred că a început marea prăbușire pentru acest ghețar cu mumii”, a concluzionat CTP la Digi 24.