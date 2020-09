CTP, critici dure la adresa ministrului Educației după ce a anunțat că vrea să revină la catedră. Ce îi reproșează

Cristian Tudor Popescu vine cu critici dure la adresa ministrului Educației, Monica Anisie, după ce aceasta a anunțat că va reveni la catedră în calitate de profesoară și dirigintă la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”. Jurnalistul numește decizia sa drept un „gest de imagine absurd”, care “dă bine din punct de vedere politic”.

Gazetarul CTP consideră că o funcție precum cea de ministru al Educației nu mai lasă loc și pentru o a doua, deoarece pot apărea urgențe și situații în care trebuie să acționeze imediat. Acesta consideră că decizia sa a fost influențată de colegii săi din partid, pentru a-și crea o imagine bună în fața cetățenilor.

Cum să le facă împreună? Este vorba despre un gest de imagine absurd. Poți avea urgențe secundă de secundă, izbucnește un focar, se îmbolnăvesc 50 de copii, tu unde ești? La ore!”, a declarat CTP la EuropaFM după ce Monica Anisie a anunțat că „În afara programului de la minister voi veni la ore. Şi când eram secretar de stat am venit la ore întotdeauna”.

Monica Anisie a mers luni la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, unde este profesor, fiind aproape de toți elevii săi pentru a-i încuraja și pentru a-i pregăti pentru un nou an școlar diferit de cei de până acum.

Ministrul Educației a transmis în prima zi de școală un mesaj pentru elevi și profesori, încurajându-i să meargă la școală indiferent de situație.

Aceasta le-a mulțumit pentru “eforturile supraomemești” de care au dat dovada în perioada suspendării cursurilor și le-a urat un an cu împliniri și sănătate.

„Au muncit şi în timpul examenelor naţionale, dar au făcut şi eforturi supraomeneşti atunci când au fost suspendate cursurile. Trebuie să recunoaştem că în atâţia ani de zile, deşi am avut suspendate cursurile şi câte 3 săptămâni, din cauza viscolului, a gripei şi aşa mai departe, educaţia nu continua şi copiii rămâneau acasă, izolaţi, fără să îşi continue învăţarea.

Acum am arătat că se poate, prin suspendarea cursurilor am continuat învăţarea în sistem online. Sigur, trebuie să ne perfecţionăm, dar eu spun că începând cu acest an şcolar lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost până acum”, a adăugat ministrul.