CS Universitatea Craiova și Sepsi s-au calificat alături de FCSB. România are patru echipe în turul 3 preliminar din Conference League: cine sunt adversarii și când se joacă partidele

CS Universitatea Craiova este echipa din România care a avut cele mai mici emoții în această zi cu meciuri în Europa. Oltenii au câștigat cu 3-0 duelul cu Vllaznia, după 1-1 în tur. Sepsi Sfântu Gheorghe a avut mari emoții în deplasarea din Slovenia și s-a calificat după lovituri de departajare. România are patru echipe care vor juca în turul trei preliminar la Europa Conference League.

În timp ce FCSB lupta din greu pe Arena Națională cu Saburtalo, CS Universitatea Craiova nu avea nicio emoție cu albanezii de la Vllaznia. După 1-1 în primul meci, echipa din Bănie s-a impus în retur cu 3-0. Mijlocașul Mateiu și fundașii Silva și Găman au adus victoria trupei din Bănie.

„E bine că s-a întâmplat așa. Dacă nu băteam era rușine, dacă am bătut, lumea spune că e ceva normal. Nu trebuie să supralicităm această victorie, dar nici să o subapreciem. Așa am avut și acum doi ani pe Lokomotiv Tbilisi, acum un an pe Laci și nu ne-am calificat. Ce s-a întâmplat azi, chiar dacă a fost o normalitate, e de apreciat”,a declarat președintele CS Universitatea Craiova.