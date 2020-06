Criză de nervi a lui Gigi Becali. S-a aflat abia acum. De ce a plecat, de fapt, legenda clubului

Helmuth Duckadam a avut o demisie șocantă în weekendul recent încheiat, după ce a anunțat că nu va mai fi președintele de imagine al clubului patronat de Gigi Becali.

De ce și-a dat demisia Duckadam de la FCSB

Helmuth Duckadam, portarul de legendă al Stelei 86, echipă care a câștigat Cupa Campionilor, era o prezență constantă în ultimii ani în studiourile TV. Acum, înainte ca FCSB să joace primul meci în Liga 1 după o pauză de 3 luni, Duckadam a luat decizia neașteptată și a plecat de la echipă.

Dar de ce a plecat președintele de imagine al clubului? Totul a pornit de la salariul redus din pandemie. Pe lângă jucători, și Duckadam a fost afectat și a primit o micșorare majoră, de 80%. Astfel, în aceste luni a câștigat doar câte 2000 de lei pe lună, la fel ca alți jucători care au plecat sau vor pleca de la echipă în următoarea perioadă.

Duckadam a anunțat public că i s-a micșorat salariul, iar Becali a făcut o criză de nervi și l-a trecut pe linie moartă la echipă, conform spotmedia.ro. Nu a mai avut nicio informație din club și nici măcar nu a fost inclus între cei care au fost testați pentru coronavirus. De altfel, a fost singurul om din club netestat.

Duckadam a simțit că nu mai este dorit

Fostul președinte al celor de la FCSB a povestit tot și aseară, explicând de ce a luat decizia: „Eu am meditat foarte mult până am luat această decizie, deoarece am simţit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului. Şi se pare că am simţit bine. În momentul în care şi patronul a spus-o, că eram considerat cel mai neimportant om din cadrul clubului, înseamnă că hotărârea mea mă scuteşte de alte comentarii.

Eu pe Facebook am pus o postare, de fapt soţia mea a pus-o, în care îi mulţumesc domnului Becali şi din partea mea şi din partea familiei mele pentru cât m-a ajutat în perioada asta şi cu asta colaborarea şi aventura mea la FCSB s-au încheiat. Atât.”, a concluzionat Duckadam la Digi