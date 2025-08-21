Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”

Ultima oră
21 aug. 2025 | 09:38
de Ionuț Vieru

Monden
Cristina Șișcanu, ironizată de urmăritori după ce s-a filmat în hotel

Vacanțele vedetelor sunt adesea împărtășite cu fanii din mediul online, însă nu de fiecare dată reacțiile sunt cele așteptate. Cristina Șișcanu a postat recent un clip pe rețelele de socializare, filmat chiar în camera de hotel, înainte de a merge la cină, însă ceea ce voia să fie o simplă prezentare a ținutei a stârnit numeroase comentarii critice.

Cum s-a prezentat Cristina Șișcanu în fața urmăritorilor

În clipul difuzat pe Facebook, soția lui Mădălin Ionescu a povestit că urma să iasă în oraș, într-un mic orășel vechi de piatră, unde descoperise multe restaurante primitoare. Înainte de a pleca la cină, Cristina a vrut să le arate urmăritorilor săi rochia pe care o alesese pentru acea seară.

„Fetelor, ieșim în oraș. (…) Și m-am îmbrăcat așa. Să fiu și comodă, da? Deci mi-am pus acești papuci eleganți, care în zona cu mare sunt foarte indicați, da? Și se potrivesc cu o ținută din in, cum este aceasta. Cum este această rochie… Este o rochie într-un in subțire și foarte plăcut. Are și un șliț, așa. Cred că v-am mai arătat-o. (…) Și are această asimetrie, după cum vedeți”, a explicat ea.

Cristina a precizat că intenționa să accesorizeze rochia cu o curelușă și a detaliat modul în care ținuta poate fi adaptată în funcție de preferințe. Mai mult, a subliniat că alegerea papucilor a fost una practică, potrivită pentru atmosfera relaxată a serii de vacanță.

Reacțiile fanilor: de la ironii la critici directe

Deși prezentarea sa a fost făcută cu entuziasm, comentariile urmăritorilor nu au fost dintre cele mai prietenoase. Mulți au considerat că gestul Cristinei Șișcanu este exagerat și au criticat faptul că și-a filmat ținuta într-un moment banal al vacanței.

„Atâta știi… să fii împopoționată!”, a scris unul dintre internauți, în timp ce altcineva a comentat: „Nu am văzut pe nimeni să arate lumii cu ce se îmbracă când este în vacanță, în altă țară, și merge la restaurant… Ce face omul pentru bani”.

Tonul nemulțumirilor a fost clar și în alte replici primite de vedetă:

„Ca să vedeți unde s-a ajuns. Una care povestește despre ea ce a făcut aseară. Ceva impresionant. Influenceri care schimbă lumea”.

O apariție simplă, dar controversată

Ținuta Cristinei Șișcanu a fost una lejeră, potrivită unei cine în oraș, dar modul în care a ales să o prezinte fanilor nu a fost pe placul tuturor. În timp ce vedeta și-a dorit să împărtășească un moment din vacanță și să le ofere urmăritoarelor ei inspirație de stil, criticii au considerat că filmarea nu avea un real rost.

De altfel, nu este pentru prima oară când soția lui Mădălin Ionescu își arată alegerile vestimentare în mediul online, însă reacțiile negative de această dată arată că publicul este din ce în ce mai greu de mulțumit.

