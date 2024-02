Cristina Șișcanu, reacţie după ce a fost criticată pentru cadoul de aproape 100.000 de euro primit de Sfântul Valentin. „Maşina e luată în leasing” EXCLUSIV

Cristina Șișcanu Ionescu a reacționat, în exclusivitate pentru Playtech Știri, împotriva criticilor ce i-au fost adresate după ce a dezvăluit mașina primită de la partenerul său de viață, cu ocazia Sfântului Valentin. Cadoul de aproape 100.000 de euro a fost luat în leasing, potrivit declarațiilor vedetei TV.

„Cea mai tare surpriză pe care am avut-o vreodată! Pentru ea m-a dus soțul la Craiova! Am crezut că mi se oprește inima… Vă povestesc un pic mai târziu” – așa sună anunțul făcut de Cristina Șișcanu Ionescu cu ocazia sărbătorii Sfântului Valentin, pe Instagram.

La o primă vedere, ai spune că vedeta TV a primit în dar de la partenerul său de viață, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, o mașină marca Volvo XC90, în valoare de aproape 100.000 de euro. Așa se face că cei doi jurnaliști au fost aspru criticați în mediul online pentru imaginea afișată.

Cristina Șișcanu Ionescu, în mod deosebit, a fost criticată de internauți, fiind acuzată că minte și că este o prefăcută. Utilizatorii online au adus aceste învinuri în circumstanțele în care soția lui Mădălin Ionescu a dezvăluit, în urmă cu mai multe săptămâni, că urmează să își ia mașină nouă.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, Cristina Șișcanu Ionescu a vorbit despre cadoul primit de Sfântul Valentin de la partenerul său de viață, oferind detalii privind tranzacția ce a fost încheiată la momentul ridicării autoturismului. În plus, a comentat și reacțiile dure ale internauților.

Cristina Șișcanu Ionescu a explicat că, încă din vară, ea și partenerul său au căutat o mașină de familie, efectuând mai multe teste auto în acest sens. S-au orientat, într-un final, către Volvo XC90. Doar că, spre dezamăgirea cuplului, autoturismul nu mai era pe stoc cu configurările dorite.

Vedeta TV a mărturisit că s-a întristat tare din această cauză, fiindcă avea plănuite câteva vacanțe cu mașina până în vară, când trebuia să ajungă modelul Volvo XC90, în străinătate. Acesta a fost momentul în care a intervenit Mădălin Ionescu, care a găsit modelul dorit printr-un dealer din Craiova.

Mădălin Ionescu avea deja o mașină veche de 13 ani. Soția lui avea una mai nouă. Cei doi au hotărât însă, că era momentul potrivit să-și achiziționeze un nou autoturism, potrivit pentru o familie, în care să încapă copiii, inclusiv Filip, care vrea să-și însoțească părinții în deplasări.

Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu le-a răspuns și utilizatorilor online care i-au adus acuzații privind faptul că ar arunca cu bani în stânga și-n dreapta, doar pentru imagine, achiziționând mașină de la un brand căruia vrea să îi facă reclamă, cum ar fi cazul altor vedete.

„Nu aruncăm cu banii, nu luăm maşini pentru etichetă. Am cântărit mult situaţia, cam jumătate de an. Răspunde nevoilor noastre. Am luat-o în leasing, evident. Am avut şi un discount, până la urmă totul s-a aranjat”, a explicat Cristina Șișcanu Ionescu.