Cristina Șișcanu, prima apariție la Bravo, ai Stil. Ce mesaj a transmis

Cristina Șișcanu, proaspăt întoarsă din aventura ”Survivor România”, este noua concurentă în competiția de stil și modă ”Bravo, ai Stil! Celebrities”. Aceasta a postat pe Instagram un mesaj pentru fani.

Cristina Șișcanu, prima apariție la Bravo, ai Stil

Cristina Șișcanu este una dintre vedetele din România cu mare experiență în televiziune, dar și foarte activă în social media. A postat pe Instagram un amplu mesaj pentru fanii ei.

”Dragii mei, astăzi este ziua cea mare: ma veți vedea la @bravoaistil de la ora 22:00 pe @kanaldromania . Cum credeți ca m-au primit concurentele? Câte steluțe am primit din partea juriului ? Vai, dar ce emoții am avut! 🥵 Va mulțumesc mult pentru numeroasele mesaje frumoase pe care mi le-ați trimis de când ați aflat ca intru in competiția stilului și ma bazez pe voturile voastre exprimate prin sms la 1206 , indicativ “2”. Va pup! ❤️ P. S. : Va place ținuta mea?”, a scris Cristina Șișcanu.

”Știu să combin piesele vestimentare”

În această competiție, Cristina Șișcanu mizează pe îndrăzneala vestimentară și spune că părerile favorabile ale specialiștilor în modă, i-au data curaj.

“Mă bucur foarte mult că am intrat în competiția , îmi doresc să învăț lucruri despre modă și stil, aici, de la cei mai buni. Unul dintre punctele mele forțe este faptul că știu să combin piesele vestimentare. Am prins curaj, de-a lungul timpului, când de foarte multe ori, oameni avizați să facă acest lucru mi-au analizat ținutele vestimentare cu care m-am prezentat la diverse evenimente mondene. Aceștia m-au aplaudat de foarte multe ori, și lucrul acesta mi-a dat curaj să încerc să fac combinații vestimentare îndrăznețe”, a spus Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu a intrat în competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities” după eliminarea Biancai Giurcanu, de sambătă seara. La finalul acestei ediții, Bianca Giurcanu și Bianca Rus au fost în pericol de eliminare, cele două având cel mai mic punctaj. Cu toate, acestea votul publicului a fost decisiv, iar Bianca Giurcanu a fost cea desemnată să părăsească competiția.