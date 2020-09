Cristina Șișcanu, momente tulburătoare. Cât de aproape a fost de o tragedie

Cristina Șișcanu, soția cunoscutului prezentator TV, Mădălin Ionescu, a fost la un pas de o tragedie zilele trecute. Vedeta de la „Bravo, ai stil! Celebrities“ aproape că și-a pierdut cunoștința când se afla la vilan. Din fericire, a reușit să tragă pe dreapta cu un ultim efort, evitând o posibilă nenorocire. Mai multe detalii, în continuare.

Cristina Șișcanu, vedeta show-ului de stil difuzat de Kanal D, a trecut prin momente dificile după ce, zilele trecute, era pe punctul de a-și pierde cunoștința la volan. Totuși, femeia a reușit să tragă pe dreapta și să își apeleze soțul, cu toate că vedea „negru în fața ochilor“. Pare-se că epuizarea și-a spus cuvântul în dreptul ei, astfel că Cristina Șișcanu pune această criză pe seama oboselii.

Partenerea lui Mădălin Ionescu trece printr-o perioadă destul de aglomerată, date fiind filmările pentru emisiunea de stil și sarcinile pe care le are ca mamă și soție. Totuși, vedeta este fericită că lucrurile s-au petrecut așa și nu mai rău, dat fiind că aproape a leșinat în trafic.

„Dragii mei, mi-am mai revenit un pic acum dar am avut un moment în care nu m-am simțit prea bine. Conduceam și la un moment dat am văzut negru în fața ochilor și a trebuit să trag pe dreapta, să-l sun pe soțul meu să-mi aducă magneziu. Am luat magneziu, apoi m-am pus pe picioare și sunt mai bine.

Este foarte important să fim foarte atenți la ce semnale ne transmite corpul nostru și să avem grijă, că epuizarea asta, la un moment dat, își spune cuvântul“, a povestit Cristina pe InstaStory.