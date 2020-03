Cristina Șișcanu, de nerecunoscut! Medicii din spitale nu au așa ceva, dar ea s-a camauflat total

Noua concurentă care întregește podiumul celebrităților înscrise la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Cristina Șișcanu, nu se pricepe doar la asortarea pieselor vestimentare. După șapte zile de autoizolare alături de familie, vedeta a ieșit la cumopărături „camuflată” într-un costum ce le lipsește până și medicilor din linia întâi în lupta împotriva noului coronavirus.

Soţia lui Mădălin Ionescu a mers la cumpărături îmbrăcată în combinezon, purtând mască de protecție și mănuși. Spre dezamăgirea ei, modul în care vedeta a ales să îşi protejeze familia a fost contestat de unii.

„Aşa de ciudat gândiţi unii dintre voi? Nu mai există nicio criza de echipamente de protecţie pentru cadrele medicale. S-a rezolvat. Probabil mai durează procesul de producţie. În plus, dacă aţi face toţi ca mine (să ieşiţi o data la şapte zile din casa şi echipaţi aşa), am scăpa de pandemie mult mai repede! Un astfel de echipament nu este scump şi este disponibil. De ce aruncaţi cu pietre? Eu militez pentru a proteja şi a ne proteja! Cu ce am greşit?”, întreabă vedeta vizibil iritată pe pagina sa de socializare.