Cristina Șișcanu a trecut la atac. Cum s-a fotografiat pe plajă ca să îl “oripileze” pe Buhnici

Cristina Șișcanu, soția lui Mădălin Ionescu, a lansat un atac la adresa vloggerului influencer George Buhnici, după ce acesta a făcut o serie de afirmații controversate pe seama femeilor care au o piele cu „celulită și vergeturi” și care se expun pe litoral. Cristina Șișcanu se află în vacanță cu soțul și cu fiica sa, dar nu a ezitat să îl „oripileze” pe George Buhnici, „îndrăznind” să-și fotografieze pielea și trupul, chiar dacă nu se prezintă într-o formă ca de model de revistă.

Cristina Șișcanu a intervenit în scandalul momentului. Soția lui Mădălin Ionescu a reacționat după ce a aflat de afirmațiile controversate ale fostului realizator TV. De altfel, multe vedete s-au arătat revoltate din cauza declarațiilor sale, acesta primind mii de mesaje negative din partea internauților, pe rețelele sociale.

Printre vedetele care au ținut să îi dea replica lui George Buhnici pentru afirmațiile făcute la Neversea a fost Cristina Șișcanu, care s-a filmat într-o postură care nu o avantaja prea tare, tocmai pentru a-și evidenția mai mult imperfecțiunile trupului și pentru a transmite mesajul că femeilor nu ar trebui să le fie rușine cu corpurile lor.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, George Buhnici a oferit un interviu în carul unei emisiuni TV, în care a făcut o serie de declarații în urma cărora a fost acuzat de misoginism și pedofilie.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine şi am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am.

Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”, a precizat George Buhnici, în cadrul unei emisiuni TV.